W okresie letnim głównie skupiamy się na ochronie skóry twarzy i ciała przed promieniami UV zapominając, że wpływają one także niekorzystnie na nasze włosy. W efekcie pamiątką po udanym urlopie mogą być nie tylko piękne zdjęcia i wspomnienia z wyjazdu, ale także zniszczone, przesuszone i kruszące się kosmyki. Urlopowe zaniedbania w pielęgnacji i ochronie włosów w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do ich wypadania.

Jak słońce oddziałuje na włosy?

Pod wpływem kontaktu ze słońcem mogą otwierać się łuski włosów, które tworzą naturalną barierę ochronną, przyczyniając się do rozkładu tworzących go białek. Wówczas promienie UV przenikają do środka, osłabiając warstwę korową włosa odpowiedzialną m.in. za sprężystość i odporność.

- Włosy posiadają melaninę, czyli naturalny pigment, którego zadaniem jest ochrona przed promieniami UV. W zależności jednak od ilości melaniny zawartej w naszych włosach, są one bardziej lub mniej chronione. Na przykład ciemniejsze włosy mają tego pigmentu więcej co oznacza, że są bardziej odporne na negatywne działanie promieni słonecznych. Włosy jasne lub rozjaśniane mają melaniny mniej, co sprzyja słabszej naturalnej ochronie i może powodować szybsze wysuszanie się i łamliwość włosów - wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Co sprzyja, a co przeszkadza ochronie włosów latem?

Letnia ochrona włosów, aby zachować ich zdrowy wygląd wymaga zabezpieczenia zarówno włosów po całej długości, jak również samej skóry głowy. Istotne są podstawowe czynności, czyli prawidłowe mycie i suszenie włosów, stosowanie preparatów ochronnych oraz systematyczna regeneracja, służąca nawilżaniu i odżywaniu włosów. Należy także pamiętać, że skóra głowy również się opala i jest narażona na działanie promieni UV. Warto ją zabezpieczyć odpowiednim nakryciem, wykonanym z bawełnianych materiałów, które nie blokują dostępu powietrza.

- Kąpiele słoneczne bez właściwej ochrony mogą prowadzić nawet do poparzenia skóry głowy. Jeśli poddajemy nasze włosy zbyt długiej i intensywnej ekspozycji na słońce bez odpowiedniego zabezpieczenia przed promieniami UV, możemy przyczynić się nieświadomie także do aktywacji większej ilości wolnych rodników w mieszku włosowym. W efekcie kondycja naszych włosów będzie się szybciej osłabiać. Może wpłynąć również na wzmożone wypadanie włosów. Skuteczna ochrona włosów latem polega przede wszystkim na stosowaniu preparatów z filtrem UV. Przy dużej ekspozycji na słońce, warto wybierać preparaty ochronne bez spłukiwania – mówi Anna Mackojć.

Letnia pielęgnacja włosów, która powinna sprzyjać wzmocnieniu włosów przed czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład promieniowanie UV, woda morska czy wiatr, to także systematyczne odżywianie włosów. Można je realizować stosując na przykład maseczki lub olejki i zakładając na głowę foliowy czepek oraz ręcznik, aby aktywne składniki zawarte w wybranym preparacie miały szansę głębiej wniknąć w kosmyki. Do letniej pielęgnacji włosów można wykorzystać kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, aloes, kolagen, czy pantenol. Wskazany będzie także mocznik, minerały morskie oraz witamina E. Jeśli na urlopie mamy więcej czasu, możemy również zrobić sami maseczkę na włosy, wykorzystując na przykład oliwę z oliwek i rozgniecione awokado.

Dbając o włosy nie powinniśmy zapominać także o skórze głowy, której dobra kondycja ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu zdrowych włosów. W pierwszym etapie warto zastosować właściwe oczyszczenie, pobudzające krążenie tak, aby przygotować skórę do aplikacji indywidualnie dobranych do potrzeb skóry preparatów. Mycie jest jedną z podstawowych czynności służących oczyszczaniu skóry głowy, ale nie zapominajmy także o peelingu skóry głowy, który zapewni redukcję zrogowaciałego naskórka i grudek łojowych. Dzięki peelingowi możemy utrzymać lepszą higienę skóry głowy, usuwając ze skóry głowy resztki po kosmetykach, zanieczyszczenia i martwy naskórek. Ważny jest jednak wybór odpowiedniego preparatu do peelingu skóry głowy.

- Wybierając kosmetyk peelingujący, szczególnie, gdy wyboru dokonujemy sami na potrzeby domowej pielęgnacji, warto zwrócić uwagę na jego pH. Preparat do peelingu skóry głowy powinien mieć odczyn kwaśny lub lekko kwaśny i oscylować w przedziale od 3,0 do 5,5. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowej kondycji naskórka – podpowiada trycholog.

Co jest istotne oprócz ochrony i pielęgnacji włosów?

O każdej porze roku warto wzmacniać włosy także od wewnątrz, stosując wartościową dietę, wspomagającą ich kondycję. Lato jest czasem, kiedy możemy wykorzystać potencjał sezonowym warzyw i owoców, które będą sprzyjać wzmacnianiu całego organizmu, w tym także naszych kosmyków. W diecie realizowanej z myślą o włosach nie powinno zabraknąć na przykład zielonych warzyw, jak brokuły, szpinak i sałata, gdyż zawierają dużo żelaza oraz witaminy A i C, niezbędnej do produkcji sebum. Świeże warzywa i owoce to podstawa zdrowej diety, cenne źródło witamin i minerałów oraz substancji o charakterze antyoksydacyjnym. Nasze posiłki powinny być bogate w witaminy A, D, E, K oraz witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na kondycję włosów. Kluczem w sukcesie wzmacnia włosów dietą jest jej prawidłowe zbilansowanie, aby uniknąć niedoborów w organizmie, które w pierwszej kolejności odbiją się na stanie naszych włosów. Odżywione od środka i nawilżone włosy będą mocniejsze i lepiej chronione przed czynnikami zewnętrznymi.

Urlop nie zwalnia z właściwej pielęgnacji i ochrony włosów. Może być też szansą, aby poświęcić im więcej czasu, stosując systematyczną regenerację. O włosy latem należy dbać kompleksowo począwszy od etapu oczyszczenia skóry głowy peelingiem aż po stosowanie nawilżających masek i odżywek do łodygi włosów.