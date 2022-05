Kiwi.com, firma traveltech i wyszukiwarka tanich lotów, we współpracy z agencją badawczą ARC Rynek i Opinia zapytała Polaków o to, jak lubią podróżować i czym kierują się przy wyborze miejsca docelowego. Ponad połowa z nas lubi podróżować w pojedynkę, jedynie 14% w gronie rodzinnym. Okazuje się, że przy wyborze kierunku na wakacje niemal co 3 osoba kieruje się rekomendacjami przyjaciół i rodziny. Jak spędzamy wakacje? Na wypoczynku i relaksowaniu się, jedynie co 10 osoba stawia na przygodę i działanie w terenie.

Polacy lubią podróże solo Reklama - Podróżowanie na własną rękę i we własnym towarzystwie niesie ze sobą ogromne korzyści. Znacznie ułatwia nawiązywanie nowych przyjaźni i wchodzenie w interakcję z innymi ludźmi. Podróżowanie solo umożliwia pokonanie wewnętrznych ograniczeń a także rozwija umiejętności rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód, napotykanych na drodze, innymi słowy dodaje wewnętrznej siły, a także poszerza horyzonty i perspektywę – mówi Kata Mráz, Head of Clinic w CGP Europe, firmie specjalizującej się w niesieniu wsparcia na rzecz dobrego samopoczucia pracowników organizacji. Wyniki badania wskazują, że ponad połowa Polaków (51%) lubi podróżować solo, a 43% w gronie przyjaciół, 14% lubi rodzinne wakacje, z kolei niemal co 3 osoba (28%) chętnie spędza urlop ze swoim partnerem/partnerką. Czym kierujemy się przy wyborze kierunku podróży? Kiwi.com wskazuje, że przyjaciele i rodzina to główne źródło inspiracji dla niemal 30% Polaków. Wolimy udać się w już sprawdzone miejsce z dobrymi rekomendacjami. Co ciekawe, dokładnie tyle samo z nas nie potrafi wskazać źródła inspiracji. Reklama 13% ankietowanych w poszukiwaniu idealnego miejsca na wakacje szuka informacji na blogach podróżniczych czy artykułach prasowych, z kolei zaledwie 4% Polaków inspiruje się zdjęciami i relacjami z podróży celebrytów i influencerów. Reklama Jak odczuwamy ograniczenia w podróżowaniu i co mamy zamiar z tym zrobić? Badanie pokazują, że Polacy lubią podróżować, a dla zdecydowanej większości z nas - 82% - ma ono dobry wpływ na nasze samopoczucie. Co więcej, mieszkańcy największych miast są w tej kwestii jeszcze bardziej entuzjastyczni - 92% z nich uważa, że wyjazd na wakacje mógłby poprawić ich samopoczucie. Niestety z powodu trwającej pandemii COVID-19 ponad połowa ankietowanych (58%) ostatni raz za granicą była przed 2020 rokiem, jedynie 17% z nas miało okazję wyjechać z kraju w 2021 roku. Brak możliwości przemieszczania się jest silnie odczuwany i dotkliwy dla ankietowanych. Ponad 30% uważa, że może się to przyczyniać do poczucia osamotnienia, braku stabilności emocjonalnej, a nawet depresji i rosnącego lęku. Metodologia badania Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Kiwi.com zostało wykonane metodą CAWI na reprezentatywnej próbie N=1006 Polaków w wieku od 18 do 65 lat oraz dodatkowo w grupie mieszkańców największych miast Polski (miasta powyżej 500 000 mieszkańców) N=300. Realizacja badania została przeprowadzona w grudniu 2021 oraz styczniu 2022 roku.