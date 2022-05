Gorzki smak słodyczy

Przetworzona żywność i słodkie przekąski, szczególnie spożywane w dużych ilościach, to jeden z grzechów dietetycznych, który może nasilać zmęczenie.

- Produkty o wysokim indeksie glikemicznym powodują nagły wyrzut glukozy oraz krótkotrwałą zwyżkę energetyczną, po której następuje senność, osłabienie i rozdrażnienie. Przyczyną tego stanu jest obniżony poziom glukozy, który najczęściej spada o wiele poniżej pierwotnego stanu. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby w codziennej diecie znalazło się jak najmniej cukru i przetworzonych produktów, a z pozoru niewinne słodkości warto zastąpić zdrowymi, pełnowartościowymi przekąskami - objaśnia Natalia Chybzińska, dietetyk cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food.

Tłusto albo wcale?

Do kolejnej grupy produktów nasilających osłabienie i spadek energii zalicza się dania tłuste, wśród których przoduje czerwone mięso. Posiłki, w skład których wchodzi wieprzowina, baranina, wołowina oraz pozostałe rodzaje czerwonego mięsa stanowią wyzwanie dla organizmu, który po obfitej uczcie rozpoczyna proces trawienia, wydatkując przy tym dużo energii. Stąd też dla zwolenników tego rodzaju mięsa poobiednia drzemka często staje się koniecznością.

Trudne rozstania z… solniczką

Sól, stanowiąca źródło sodu, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Dla wielu Polaków produkt ten to jednak nie tylko smaczna przyprawa, ale wręcz podstawa każdego posiłku. Niestety sól spożywana bez ograniczeń wiąże się z poważnymi konsekwencjami, począwszy od nadmiernej senności, a kończąc na chorobach serca:

- Nadużywanie soli może prowadzić do otyłości, chorób sercowo-naczyniowych i problemów z nerkami. Aby lepiej zadbać o swoje ciało i umysł, warto ograniczyć się do 5 g soli dziennie, czyli jednej małej łyżeczki - mówi dietetyk Natalia Chybzińska.

Złudna moc kawy

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez najpopularniejszego źródła kofeiny, czyli kawy. Filiżanka wypita o poranku potrafi wprawić w dobry nastrój, zmotywować do działania i poprawić skupienie. Niestety kawa posiada także drugą, mniej jasną stronę. Kofeina, oddziałując na ośrodkowy układ nerwowy, powoduje pobudzenie, jednak gdy jej działanie ustanie, zmęczenie powraca najczęściej ze zdwojoną siłą. Wydawać by się mogło, że ratunkiem na ten stan jest wypicie kolejnego kubka ciemnej, mocnej kawy, co niestety prowadzi do powstania błędnego cyklu ze szkodą dla organizmu, który nie ma czasu na regenerację.

Energia czerpana z diety

- Wiele produktów spożywanych w nadmiernych ilościach może powodować senność i narastające w ciągu dnia zmęczenie. Aby zachować energię na stałym poziomie, należy zwracać uwagę na wartość indeksu glikemicznego, wielkość porcji przygotowanych dań oraz starać się ograniczyć lub wyeliminować produkty, które obciążają układ trawienny - dodaje Natalia Chybzińska - Dieta Lekkostrawna to pierwszy krok w stronę wyeliminowania dyskomfortu spowodowanego sennością i zmęczeniem.