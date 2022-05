Wpływ jedzenia na nastrój

Jedzenie niewątpliwie wpływa dobrze na nastrój, ale właściwie jak to działa? Okazuje się, że jest to zasługa tryptofanu, dzięki któremu w organizmie człowieka wydziela się serotonina zwana także hormonem szczęścia. To aminokwas niezbędny w wielu innych procesach i konieczne jest, by dostarczać go wraz z pożywieniem.

Z pewnością warto przygotować swój jadłospis w taki sposób, aby dbać o dobry humor. Musimy jednak pamiętać, że dieta powinna być zdrowa i dostarczać organizmowi składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Sięgasz po czekoladę pełną cukru lub inne niezdrowe produkty ze sklepowej półki? Najlepiej wykluczyć ze swojej diety takie przekąski lub przynajmniej znacznie je ograniczyć. Zdrowsze wersje produktów poprawiających humor powinny zawierać kwas foliowy, kwasy omega-3 oraz witaminy.

- Zdrowe produkty mogą być smaczne, zaspokajać apetyt na słodkości i dbać o organizm. Warto pamiętać, że dobrze zbilansowana dieta dostarcza ważnych składników, co wpływa pozytywnie na stan organizmu i przekłada się także na dobre samopoczucie - mówi Wiola Lis z ekologicznego centrum Arkana Smaku podkreśla.

Zdrowe produkty poprawiające humor

Oto kilka propozycji, dzięki którym można odpowiednio odżywić ciało i zyskać lepsze samopoczucie:

Owoce - nawadniają organizm, zaspokajają ochotę na słodkości i zawierają wiele cennych witamin. Jabłka, śliwki, truskawki, borówki, melon, banany to tylko niektóre przykłady. Możliwości jest tak wiele, że z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Pamiętaj, aby spożywać owoce codziennie, a na pewno zauważysz pozytywne efekty. Warto włączyć do diety awokado, które stabilizuje poziom cukru we krwi i szybko zaspokaja głód.

Warzywa liściaste - warto przynajmniej raz na jakiś czas zjeść dobrą i zdrową sałatkę. Warzywa liściaste zawierają cenne składniki odżywcze, a do tego są bardzo smaczne.

Jajka - zawierają tyrozynę, która podnosi poziom noradrenaliny i dopaminy. Chcesz poprawić sobie humor, poczuć pozytywną energię i chęci do działania? Zjedz jajka i poczekaj na efekty.

Kakao - bogate źródło żelaza i magnezu, które mają korzystny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Mowa tutaj o prawdziwym kakao, a nie o produktach, które zawierają wysoką ilość cukru. Warto wybierać czekolady o wysokiej zawartości kakao oraz pożywne batony dobrej jakości.

Produkty pełnoziarniste - źródło kwasu foliowego, żelaza, cynku i magnezu. Produkty pełnoziarniste wspomagają pracę jelit i regulują poziom cukru we krwi. Zdrowa kanapka z pieczywem z pełnego ziarna zaspokoi głód i wpłynie dobrze na humor.

Bakalie - źródło magnezu i żelaza, idealne na przekąskę. Orzechy, suszone owoce czy dobrej jakości batoniki z bakaliami skutecznie poprawią samopoczucie.

Wystarczy poświęcić chwilę na zapoznanie się z ofertą sklepów, aby przekonać się, że zdrowe słodkości to nie mit.

- Jeśli decydujemy się na produkty takie jak batony czy mieszanki z bakaliami, zawsze czytajmy ich składy. Unikajmy produktów z długą listą składników i zbędnym cukrem - mówi Wiola Lis.

Ekologiczne rozwiązania

Gwarancją jakości przekąsek są certyfikaty ekologiczne. Produkty BIO pozbawione są ulepszaczy i sztucznych konserwantów. Takie właśnie towary są cennym elementem zrównoważonej i zróżnicowanej diety. Ale to nie wszystko.

Jeśli w Twojej okolicy znajdują się sklepy, które oferują produkty pochodzące z lokalnych gospodarstw, warto robić w nich zakupy. Lokalne produkty zachwycają świeżością i smakiem. Wybierając je, chronimy także środowisko — ograniczamy transport oraz produkcję opakowań. Postępujemy też zgodnie z ideą „wiem, co jem” i stawiamy na zdrowie. Organizm oraz samopoczucie na pewno odwdzięczą się za to podwójnie.