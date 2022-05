Zmiany jakie zaszły pod wpływem pandemii na rynku pracy przewartościowały system benefitów w wielu organizacjach. Od pracodawców wymagają w dzisiejszych czasach ukierunkowania się na tworzenie miejsc pracy wspierających dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników. Pracujący coraz mocniej sygnalizują swoje potrzeby w tym zakresie, które wyostrzył m.in. okres izolacji z pogarszającym się samopoczuciem czy rosnący poziom wypalanie zawodowego powodowany zwiększonym stresem. Pandemia odbiła się także na rosnącej od kilku lat także w Polsce epidemii nadwagi i otyłości. Pracodawcy coraz mocniej odczuwają jej skutki, ponieważ rośnie liczba osób na zwolnieniach lekarskich, które borykają się z metabolicznymi chorobami cywilizacyjnymi, wywołanymi m.in. przez otyłość.

Benefity zdrowotne za sprawą pandemii zyskały większe zainteresowanie pracowników

Co trzeci respondent badania Dailyfruits potwierdził, że chciałby szerzej korzystać z benefitów oferowanych przez pracodawcę wspierających zdrowie. Jest to zapewne efekt pandemii, z której skutkami będziemy się borykać jeszcze przez kolejne lata. Doceniane i postrzegane jako wartościowe przez pracowników są benefity jednak wychodzące poza system podstawowej opieki zdrowotnej. Jak pokazało badanie pracownicy chętnie korzystaliby w ramach opieki pracodawców na przykład ze spotkań z dietetykiem czy trenerem personalnym, ze zdrowych przekąsek w biurze, a także z cyklicznego programu edukacji żywieniowej. Na liście pożądanych benefitów wspierających zdrowie i budujących odporność znalazła się także możliwość realizacji w firmie ćwiczeń czy gier zespołowych, a nawet dostęp do firmowych rowerów.

- Jedną z form wsparcia pracowników w obszarze zdrowia są na przykład regularne wizyty w firmach dietetyków finansowane przez pracodawców. Wynika to z potrzeb sygnalizowanych przez samych pracowników w wielu organizacjach, jak również z rosnącej świadomości pracodawców, którzy zaczynają dostrzegać potrzebę wprowadzenia programów żywieniowych dla pracowników. W efekcie pracodawcy sięgają po konkretne rozwiązania, jak webinaria z dietetykami, konsultacje z analizą składu ciała czy firmowe eventy z edukacją żywieniową – komentuje Magdalena Kartasińska dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits, która uczestniczy w takich projektach na zaproszenie pracodawców.

Odpowiedzi respondentów badania „Firma w trendzie zdrowia i zero waste” pokazują nie tylko jak ważne są dla pracowników benefity wspierające ich kondycję fizyczną i psychiczną, ale także jakich obszarów dokładnie dotyczą. Jest to na przykład skrócony czas pracy lub dodatkowy urlop, integracja pracowników czy firmowe rozwiązania związane ze sportem i aktywnością fizyczną.

Jak ważne dla pracowników jest wsparcie ze strony pracodawców do powrotu do lepszej formy po okresie pandemii świadczą także odpowiedzi respondentów badania na pytanie: „Czy chciałbyś, aby Twoja firma zorganizowała program edukacji żywieniowej w formie cyklicznych spotkań, wykładów i konsultacji z dietetykiem?”. Aż 69% ankietowanych wyraża taką chęć i potrzebę, a 26% uważa, że to idea warta rozważenia. Tylko 5% z wszystkich zapytanych nie widzi takiej konieczności.

Na rynku benefitów pracowniczych zachodzą po pandemii widoczne zmiany, które owocują nowymi pomysłami na motywowanie pracowników i przyciąganie do pracy wartościowych kandydatów.

- Coraz więcej pracodawców zauważa, że dbałość o profilaktykę zdrowotną pracowników nie sprowadza się tylko do wellbeingu, a wymaga kompleksowych programów prozdrowotnych i działań profilaktycznych – komentuje Magdalena Kartasińska z Dailyfruits.

Jednym z obszarów, w którym pracownicy potrzebują i sygnalizują chęć otrzymania wsparcia od pracodawców jest edukacja żywieniowa. Jak podkreśla 29% ankietowanych pracujących Polaków jest to dla nich szansa na zmianę nawyków żywieniowych spowodowanych zajadaniem stresu. Dla 26% respondentów, borykających się z różnymi chorobami jest to możliwość uzyskania cennych informacji o prawidłowej diecie. Z kolei 23% zapytanych przyznaje, że ma już za sobą wiele nieudanych prób odchudzania się na własną rękę, a 17% wyznaje, że zmaga się z nadwagą lub otyłością, chętnie więc skorzysta z pomocy specjalistów zatrudnionych przez pracodawcę. Może się więc okazać, że wkrótce pracodawcy zaczną chętniej współpracować z dietetykami oferując nowe formy benefitów pozapłacowych.

W materiale prasowym wykorzystano wyniki badania firmy Dailyfruits „Firma w trendzie zdrowia i zero waste”.