Czy stosujemy diety, z jakiego powodu i po jakie najczęściej sięgamy? To obszary poruszone w badaniu zrealizowanym na zlecenie Barbora.pl w styczniu tego roku. Jak pokazują wyniki, mężczyźni (39%) prawie tak samo często, jak kobiety (49%), stosują diety odchudzające. Wiek, dochody, wykształcenie ani status społeczny nie mają tu większego znaczenia.

Dlaczego narzucamy sobie dietetyczny reżim?

Wciąż ponad połowa, bo 65% ankietowanych, przyznaje, że powodem przejścia na dietę jest chęć zrzucenia zbędnych kilogramów. Jednak co ciekawe, częstym motywatorem takiej decyzji, jest zdrowie. Aż 42% badanych zadeklarowało, że chce po prostu zacząć zdrowo się odżywiać, 39% chce rozwiązać problemy zdrowotne, a 37% dąży do poprawy samopoczucia dzięki diecie. Tylko 6% ankietowanych zadeklarowało, że kieruje się modą na odchudzanie. Wyniki badania potwierdzają zatem, że coraz więcej osób zdaje się być świadoma, jak duży wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną ma sposób odżywiania.

Jaką dietę najczęściej wybieramy?

Wachlarz rodzajów diet jest bardzo szeroki – od popularnej diety keto (22%) przez bezmięsną (21%), śródziemnomorską (19%), wegańską (12%) czy aż po dietę typu paleo (4%). Każda kusi gwarancją natychmiastowego sukcesu i przyciąga coraz krótszym czasem potrzebnym do osiągnięcia rezultatu. Jednak fakt, że jedna dieta jest dobra dla jednej osoby, nie oznacza, że tak samo sprawdzi się w przypadku innej. W badaniu co trzecia osoba deklaruje, że zamiast konkretnej diety wybiera post przerywany, a co czwarta korzysta z jeszcze innych sposobów. Zjawisko to może świadczyć o tym, że niechętnie poddajemy się ściśle określonym reżimom dietetycznym, a częściej wybieramy rozwiązania, w których sami decydujemy o tym, co i kiedy jemy.

Odchudzanie to jedno, a poprawa komfortu życia oraz stanu zdrowia to drugie. Wiele chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca typu II, nadciśnienie, otyłość czy depresja, jest wynikiem właśnie złego odżywiania, które nie dostarcza w odpowiedniej ilości wartości odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego tak ważne jest podejmowanie świadomych wyborów żywieniowych. Racjonalność w tej kwestii dotyczy takich działań jak: wybór konkretnych produktów, minimalizowanie żywności przetworzonej czy zachowywanie odstępów między posiłkami.

Zdecydowana większość dietetyków zgadza się z opinią, że najrozsądniejszym wyjściem jest wybór dobrych jakościowo i nieprzetworzonych produktów oraz słuchanie swojego organizmu. Jeśli zależy nam na poprawie kondycji fizycznej i zdrowotnej, warto postawić w swoim codziennym odżywianiu na takie produkty jak: świeże warzywa i owoce, gruboziarniste kasze, płatki owsiane, pieczywo pełnoziarniste, brązowy ryż, cieciorka, soczewica, chude mięso, ryby morskie czy olej kokosowy.

- Wśród kluczowych kategorii produktowych, najchętniej wybieranych przez naszych klientów, są świeże warzywa i owoce. Widzimy, że coraz więcej osób wybiera zdrowe żywienie, pokazują to też badania. Podstawą zdrowego stylu życia jest spożywanie dobrej jakości produktów, dlatego tak ważny jest łatwy do nich dostęp – mówi Agnieszka Śliwka-Stachowiak, kierownik marketingu i PR, Barbora.pl.