Osoby, które chcą przybrać na masie, albo zgubić nadmiar tkanki tłuszczowej, zwykle nie mają problemu z dopasowaniem odpowiedniej diety, obliczonej na konkretne składniki odżywcze. Czy wiemy jednak, czego potrzebujemy, by wspomóc pracę naszego mózgu? Odpowiednia dieta może pomóc w poprawie takich wskaźników jak lepsza pamięć, sprawniejsze myślenie czy koncentracja. Mózg każdego z nas może funkcjonować odpowiednio, jeśli będzie dobrze odżywiony.

- Dieta ma ogromny wpływ na działanie, jak i strukturę mózgu. Prawie każdy kojarzy „zjazdy" energetyczne po posiłkach przetworzonych, obfitujących w węglowodany. To najbardziej podstawowy i najbardziej odczuwalny wpływ odżywiania na pracę mózgu. Do tego dochodzą rozdrażnienie, problemy z koncentracją, drżenie rąk czy bóle głowy, gdy nie zjemy posiłku. Oba te czynniki najczęściej związane są ze źle kontrolowaną glikemią, czyli poziomem glukozy we krwi. Odpowiednia stabilizacja glikemii to dobry poziom koncentracji i energii przez cały dzień – mówi Michał Undra.

Dieta na pamięć i koncentrację – jak powinna wyglądać?

Jest kilka kluczowych składników, które przekładają się na zdrowie i strukturę mózgu. Podstawą, o której wiedzą praktycznie wszyscy, są kwasy tłuszczowe omega 3, które znajdziemy w rybach i owocach morza, ale także w mięsie czy orzechach. Zmniejszają one stany zapalne w organizmie. Tą samą funkcję mają, niektóre polifenole występujące herbacie, kawie, orzechach, oliwie z oliwek, owocach i warzywach - szczególnie tych kolorowych.

- Bardzo bogatym źródłem polifenoli są owoce jagodowe, w szczególności borówki. Bardzo ważne są także białka, które zawierają aminokwasy. Generalnie, dieta dla mózgu powinna być oparta na modelu śródziemnomorskim, który obecnie uważany jest za najzdrowszy model diety. Opiera się ona na tłuszczach jednonienasyconych, takich jak oliwa z oliwek, awokado, orzechy, ale także na rybach i owocach morza, orzechach, warzywach, owocach oraz pełnoziarnistych zbożach i strączków. Przez co dieta ta jest różnorodna i zapewnia wiele witamin i składników mineralnych, które także są kluczowe dla pracy mózgu - tłumaczy Michał Undra.

Dieta dobra dla mózgu powinna stabilizować poziom glukozy we krwi, ponieważ zarówno spadki, jak i silne wzrosty glikemii powodują gorsze samopoczucie.

Ważna jest także ilość Kalorii, ponieważ diety z nadwyżką kaloryczną będą zwiększać stany zapalne, co nie jest dobre dla naszego mózgu i całego organizmu. Składniki wymienione powyżej będą wpływać korzystnie na pracę mózgu – opowiada Michał Undra.

Szczególnie ważne w diecie dla mózgu są orzechy oraz owoce jagodowe. Borówki, a w szczególności sok z borówek są w stanie nawet doraźnie poprawić pracę mózgu. Świetnie sprawdzi się też kakao, także w postaci czekolady gorzkiej, które świetnie wpływa na nastrój i koncentrację (wiele osób zna to uczucie błogości po spożyciu czekolady).

- Kolejnym dobrym dla mózgu składnikiem jest kawa, która długofalowo sprzyja zdrowiu mózgu, ale inne napoje, takie jak herbaty, yerba mate czy matcha także świetnie się sprawdzają - dodaje Michał Undra.

Dieta dobra dla mózgu - czego unikać?

Wiemy już, jakie produkty mają korzystny wpływ na pracę mózgu. A co z tymi, które szkodzą? Zanim wprowadzi się do diety nowe produkty, warto wyeliminować lub ograniczyć spożycie tych, które negatywnie wpływają na jego pracę.

- Nasz mózg nie lubi żywności, która ogólnie jest uznawana za niezdrową, w szczególności tej przetworzonej, gotowych, fast foodów itp. Nadmiar tłuszczy nasyconych, węglowodany proste i zbyt duża podaż kalorii - to czynniki, które negatywnie wpływają na pracę mózgu, który lubi różnorodność, umiarkowaną ilość, dużo kolorów i dobrych tłuszczy. Tego stanowczo unikajmy – mówi Michał Undra.

Na co muszą uwagę muszą zwracać weganie i wegetarianie, którzy chcą dostarczyć mózgowi wszystko, co potrzebne?

Osoby na diecie wegańskiej i wegetariańskiej, ze względu na wykluczenie z jadłospisu dużej grupy produktów, są bardziej narażone na niedobory składników odżywczych. Mogą jednak temu zapobiegać.

- Wegetarianie, a w szczególności weganie, najbardziej narażeni są na niedobory witaminy B12, która nie występuje w źródłach wegańskich i w przypadku tej diety suplementacja jest niezbędna. Kobiety oraz sportowcy powinni kontrolować poziom żelaza. Żelazo niehemowe (z produktów roślinnych) jest gorzej wchłaniane niż to z mięsa, co może prowadzić do anemii. Podobnie jest z dwoma kluczowymi kwasami omega 3 – występują one głównie w źródłach odzwierzęcych. Warto się suplementować kreatyniną. Wykazano, że u osób niejedzących mięso, wpływa ona bardzo korzystanie na pracę mózgu – tłumaczy ekspert.