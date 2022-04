Jak wynika z badania „Potrzeby i oczekiwania Polaków w obszarze aktywności fizycznej i rozrywki" motywacja w poszukiwaniu nowych form spędzania czasu wolnego spowodowana jest głównie chęcią zdobywania nowych doświadczeń. Tak twierdzi 57% respondentów. Z kolei 15% argumentuje te poszukiwania niechęcią do rutyny i nudy.

Na pytanie - jak tryb życia obecnie prowadzą Polacy? - 38% ankietowanych odpowiada, że coraz zdrowszy z roku na rok, bo jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń wynikających z braku ruchu i profilaktyki. Potwierdza to także 14% respondentów, według których aktualnie jest to zdrowy tryb życia, bo jesteśmy bardziej aktywni fizycznie i dbamy lepiej o siebie.

Przeciwnego zdania jest 27% zapytanych Polaków, którzy uważają, że prowadzimy głównie siedzący tryb życia ze zbyt małą dawką aktywności fizycznej. Podobnego zdania jest 21% ankietowanych, którzy również twierdzą, że jest to niezdrowy tryb życia, gdyż źle się odżywiamy, zżera nas stres i nie mamy czasu na uprawianie sportu. Jak pokazały wyniki badania zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń w kwestii oceny stylu życia jaki obecnie prowadzą Polacy jesteśmy podzieleni, ale większość z nas zgodnie uważa, że poszukujemy nowych form aktywności fizycznej i rozrywek.

Aktywność fizyczna zdaniem co trzeciego Polaka uczestniczącego w badaniu to w dzisiejszych czasach sposób na walkę ze stresem oraz forma relaksu i oderwania się od codziennych obowiązków. W opinii 18% zapytanych to skuteczna broń w walce z chorobami cywilizacyjnymi, a według 14% istotny element życia społecznego, bo coraz chętniej bierzemy udział w różnych wydarzeniach związanych ze sportem.

Kluczową rolą rozrywki w obecnych czasach, jak twierdzi 34% zapytanych Polaków, jest dostarczanie pozytywnych emocji i dodawanie energii do działania. Zdaniem 31% rozrywka dziś powinna przede wszystkim nas odstresowywać i odprężać. Dla 19% ankietowanych ważną rolą rozrywki jest możliwość zdobywania nowych doświadczeń, jak również integrowanie ludzi, jak twierdzi 16% respondentów.

- Wyniki naszego badania, ale także zestawienie najchętniej realizowanych aktywności w formie przeżyć zamawianych za pośrednictwem naszego serwisu pokazuje, jak ważna obecnie dla Polaków jest jakość spędzania czasu wolnego. Żyjemy w szybkim tempie, jesteśmy zestresowani i często przytłoczeni codziennymi obowiązkami, dlatego stawiamy na aktywności i rozrywki, które nas od tego oderwą. Skok ze spadochronem, lot w tunelu aerodynamicznym czy przygoda w escape room to oryginalne pomysły na wypoczynek, dostarczające emocji i dodającej pozytywnej energii. Obserwujemy, że ostatnie 2 lata izolacji wymuszonej przez pandemię zaowocowały zmianą Polaków do większej chęci próbowania na przykład sportów ekstremalnych i poszukiwania ciekawych form spędzania czasu wolnego – komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Zmianę w nastawieniu Polaków do aktywności i rozrywek widać w dokonywanych wyborach preferowanych form spędzania czasu wolnego. Zdaniem 27% respondentów badania, Polacy obecnie wolą rozrywki z dreszczykiem emocji, które oferują na przykład sporty ekstremalne. Według 23% ankietowanych Polacy aktualnie preferują rozrywki kreatywne na przykład warsztaty fotografii, renowacji mebli czy tańca. W opinii 18% zapytanych wybierają głównie rozrywki powiązane ze sportem i aktywnością fizyczną. Zdaniem 12% są to rozrywki kulturalne, a według 11% związane z relaksem, jak na przykład pobyt w SPA.

Badanie „Potrzeby i oczekiwania Polaków w obszarze aktywności fizycznej i rozrywki" zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1392 respondentów w formie ankiety online w kwietniu 2022.