Podstawa: zdrowe odżywianie

Aż 62% pracujących Polaków uważa, że odżywia się zdrowo[1], a 72% Polaków i Polek nie podjęło trudu wykonania badań profilaktycznych, bo czuło się dobrze[2]. Tymczasem według danych GUS z 2019 r. Polacy jedli 3,8 kg owoców i 4,4 kg warzyw miesięcznie, czyli średnio zaledwie 270 g dziennie przy minimalnych zaleceniach WHO ok. 400 g. Odpowiednio skomponowane posiłki mają znaczący wpływ na kondycję serca czy choćby wątroby oraz chronią przed chorobami dietozależnymi, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca typu II czy niektóre nowotwory.

Zadbaj o aktywność fizyczną

Kolejnym ważnym elementem codziennej profilaktyki jest aktywność fizyczna. Analizy Eurostatu z 2019 roku pokazują, że blisko dwie trzecie mężczyzn i trzy czwarte kobiet w Polsce nie rusza się systematycznie. Wśród 18-34-latków blisko 56% osób negatywnie odczuło lockdown oraz zamknięcie obiektów sportowych i siłowni. Tymczasem ruch jest nieodłącznym elementem jakościowego życia, WHO zaleca wykonanie przynajmniej 8 tysięcy kroków dziennie.

Sen dobrej jakości

Z badań przeprowadzonych przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl wynika także, że blisko 40% badanych ma problemy ze snem, z czego aż 39% Polaków jest niezadowolona z tego, jak śpi. Długoterminowo ma to olbrzymie konsekwencje dla zdrowia. Niewinne objawy początkowe, w tym bóle głowy czy brak koncentracji, mogą prowadzić do chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, otyłość, choroby jelit i krążenia.

Mniej stresu

Ponad 52% respondentów przyznaje, że przez doświadczenie pandemii stała się bardziej nerwowa. Stres w większym stopniu dotknął kobiety, prawie 60% z nich odczuwa nasilenie niepokoju[3]. To kolejny czynnik, który osłabia odporność, sprzyja stanom zapalnym i rozwojowi chorób.

Pamiętaj o profilaktyce

Jak wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia[4], jeszcze przed pandemią co czwarty Polak nie wiedział, czy w jego wieku zalecane są jakieś badania profilaktyczne, a co dziesiąty w ogóle nie planował wykonać jakiejkolwiek diagnostyki. Z kolei dwa lata pandemii spowodowały, że Polacy znacznie rzadziej się badali. Według danych Kantar Public w październiku 2021 roku aż 72% osób nie miało w ogóle takiej potrzeby.

- Profilaktyka zaczyna się przede wszystkim od indywidualnej decyzji każdego z nas, aby aktywnie zadbać o swoje zdrowie. Pacjenci najczęściej udają się po pomoc, gdy coś im już poważniej dolega i często ignorują pierwsze oznaki choroby. Pamiętajmy, że świadomość własnego organizmu i regularne badania są kluczem w szybkim wykrywaniu między innymi chorób krążenia, zmian nowotworowych czy cukrzycy. W wielu przypadkach wprowadzenie terapii we wczesnym stadium choroby znacząco podnosi skuteczność leczenia – mówi dr Krzysztof Urban, specjalista medycyny rodzinnej enel-med.

W 2021 roku 39% respondentów NTZP zbadało stężenie cholesterolu, 42% wykonało badanie ogólne moczu, 50% sprawdziło poziom cukru we krwi, 56% wykonało morfologię, a 74% zmierzyło ciśnienie krwi. Aż 12% osób, które w tym roku nie zdecydowało się na morfologię krwi, motywowało swoją decyzję obawą przed zakażeniem koronawirusem w placówce.

Siłą profilaktyki jest możliwość wczesnego wykrywania chorób nawet u osób z obciążeniami. Według badań osoby z dużym ryzykiem zachorowania na choroby wieńcowe mogą zmniejszyć je nawet o 46%[5], jeśli będą przestrzegać zasad zdrowego stylu życia. WHO od lat podkreśla, że aż jedną trzecią chorób można wyleczyć, jeśli rozpoznanie nastąpi szybko i będą prawidłowo leczone.

- Wchodzimy właśnie w okres wiosenny, kiedy coraz więcej osób odczuwa potrzebę poprawy swojego dobrostanu psychicznego i fizycznego. Zaczynamy się więcej ruszać i jeść więcej świeżych warzyw i owoców. Profesjonalny pakiet diagnostyczny to kolejna dobra okazja, żeby zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny. Odpowiednio sprofilowana usługa będzie także świetnym wiosennym prezentem dla siebie lub bliskich – podsumowuje dr Urban.

