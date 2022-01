Cleanfulness – czym właściwie jest?

Bez dwóch zdań ogarnianie czterech kątów ma wpływ na lepsze samopoczucie. Wykonywanie automatycznych czynności (np. mycie okien) sprawia, że jesteśmy bardziej skupieni i mniej zaprzątamy sobie głowę zmartwieniami. Dla niektórych sprzątanie jest relaksujące, bo podczas wykonywania domowych czynności koncentrujemy się na tym, co „tu i teraz”. Co za tym idzie, organizm w mniejszym stopniu reaguje na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą powodować napięcia.

Porządki mogą być dla nas „resetem”, który angażuje nas ruchowo i umysłowo, pobudzając mózg do działania i wytwarzania nowych połączeń neuronowych. Sprzątanie wymaga koncentracji i planowania, mimo to nie angażuje nas aż tak bardzo, bo jest nawykowe. Cleanfulness to nowy termin, świadczący o tym, że rutynowe obowiązki mogą mieć drugie dno i być swego rodzaju odskocznią dla wszystkich, ponieważ każdy z nas boryka się z nadmiarem bodźców i potrzebuje sposobów na wyładowanie stresu. Uporządkowany dom pomaga się zrelaksować i odciąga od problemów codzienności. W rezultacie psychicznie nie czujemy ciężaru nieuporządkowanej przestrzeni.

Regularne porządki a spalanie kalorii

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak dużo kalorii możecie spalić sprzątając swoje mieszkanie? Nawet jeśli regularnie uczęszczamy na siłownię lub ćwiczymy w domowym zaciszu, to wciąż prowadzimy siedzący tryb życia. Tymczasem porządki pomagają zachować aktywność przez dłuższy czas i mogą być pozatreningową formą ćwiczeń. Jeśli pracujecie zdalnie lub hybrydowo dobrze byłoby wprowadzić do swojego harmonogramu nawyki, które oderwą Was od krzeseł i będą świetnym przerywnikiem w pracy siedzącej. Przykładowo – podczas jednej przerwy w pracy możecie umyć naczynia, a podczas drugiej szybko odkurzyć mieszkanie.Plusy? Wymuszając zmianę pozycji m.in. rozluźnicie mięśnie, osłabicie ryzyko skurczy i zwiększycie krążenie krwi w mózgu. Ilość spalonych kalorii? Nawet do 300 kcal w ciągu godziny sprzątania łazienki.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Kobold.