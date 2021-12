... Życzenia na Boże Narodzenie to piękna tradycja, która wymaga odpowiedniej formy. Warto zadbać, aby miały w sobie coś indywidualnego, były dopasowane do adresata i odpowiadały stopniowi zażyłości z daną osobą.

O tym w jakiej formie składać życzenia, co wypada, a co jest absolutnym faux pas opowiedziała w „Dzień Dobry TVN” Dominika Grodowska z Protocol School of Poland.