Tylko co piąty Polak spośród 1238 respondentów trzyma się z sukcesem zaplanowanego budżetu świątecznego. Aż 79% wszystkich ankietowanych przyznaje, że z różnych powodów wydaje na święta więcej niż zaplanowało. W tej grupie respondentów 20% ujawnia, że po prostu lubi zaszaleć na święta. Z kolei 19% ujawnia, że zawsze niestety na Boże Narodzenie wydaje więcej, a potem spłaca karty i kredyty.

Źródłem świątecznego budżetu u 29% zapytanych Polaków są głównie oszczędności. Dla 24% możliwa jest realizacja świąt z bieżących dochodów. Z kolei 21% respondentów zadłuża się na karcie kredytowej, a 14% bierze kredyt lub pożyczkę. U 12% zapytanych Polaków świąteczny budżet jest ratowany pożyczką u rodziny lub przyjaciół.

Ważną częścią świątecznej tradycji jest obdarowywanie się prezentami. Co czwarty respondent badania przyznaje, że wpada w szał świątecznych zakupów. Jednak aż 72% zapytanych Polaków uważa, że w dzisiejszych czasach kupowanie tradycyjnych upominków to już przeżytek. Według 32% respondentów wynika to z faktu, że tradycyjne upominki są obarczone wysokim ryzykiem nietrafienia. Zdaniem 21% jest to związane z preferencjami dotyczącymi prezentów, gdyż obecnie ludzie wolą otrzymywać prezenty w postaci voucherów. Z kolei 19% zapytanych uważa, że żyjąc w czasach technologii cyfrowej takich prezentów oczekujemy.

Współczesne czasy skłaniają nas też do poszukiwania przede wszystkim prezentów niematerialnych i dostarczających pozytywnych emocji, jak potwierdza 29% zapytanych Polaków. W tej roli sprawdzają się upominki w formie przeżyć, które pozwalają spełniać marzenia bliskich i realizować ich pasje, jak na przykład zajęcia taneczne czy przejażdżka luksusowym samochodem. Zdaniem 39% respondentów badania „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy?” obecnie nabywamy bardziej przemyślane świąteczne prezenty niż w ubiegłych latach. Wynika to głównie z chęci sprawienia miłej niespodzianki bliskiej osobie. Z kolei 26% zapytanych uważa, że wciąż kupujemy za drogie upominki zadłużając się.

Tradycyjne prezenty w dzisiejszych czasach zastępujemy najczęściej kartami podarunkowymi, 34% odpowiedzi, prezentami w formie atrakcji, które sami możemy sobie wybrać z danej oferty – 20% odpowiedzi, pozwalającymi doświadczyć czegoś nowego lub zapadającego w pamięć, jak na przykład przejażdżka Ferrari – 19% stwierdzeń oraz elektroniką – 15% odpowiedzi. Zdaniem 12% zapytanych Polaków tradycyjne upominki są wciąż obecne pod choinką, ale z roku na rok jest ich coraz mniej.

Na zakup świątecznego prezentu dla bliskiej osoby 39% respondentów planuje w tym roku przeznaczyć od 100 do 200 zł. Co czwarty decyduje się na skromniejszy prezent do 100 zł. Na wydatek od 200 do 300 zł będzie mogło sobie pozwolić 12% ankietowanych, a powyżej 300 zł 10% zapytanych. Powyżej 500 zł już jedynie 8% respondentów. Tylko 6% spośród 1238 zapytanych Polaków nie ma żadnego limitu na upominek dla bliskiej osoby.

Zdajemy sobie sprawę, że pandemia wpłynie na celebrowanie tegorocznych świąt. Tym bardziej, jak potwierdził co trzeci respondent badania, chcemy upominkami wyrazić swoje uczucia i sprawić radość bliskim. Niestety w efekcie tego często przekraczamy świąteczny budżet.

Badanie sondażowe „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy?” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1238 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2021.