Serwis Prezentmarzeń zapytał Polaków o tegoroczne preferencje upominkowe. Aż 72% spośród 1238 respondentów badania uznało, że w dzisiejszych czasach kupowanie tradycyjnych upominków to już przeżytek. Zdaniem 32% tradycyjne prezenty są okupione wysokim ryzykiem nietrafienia. Według 21% ludzie wolą obecnie vouchery, a 19% gadżety związane z elektroniką. Co trzeci z nas chciałaby na te święta otrzymać niematerialny prezent, pozwalający przeżyć jakąś przygodę, a co czwarty upominek w formie niespodzianki.

Prezenty niematerialne wygrywają w tym roku z praktycznymi upominkami dla bliskich, na które zamierza się zdecydować co piąty respondent badania. Według 19% ankietowanych dobrym wyborem są prezenty elektroniczne. Z kolei 17% zapytanych Polaków będzie poszukiwać upominków, zachęcających do wspólnego spędzania czasu. Dla 15% idealnym rozwiązaniem będą spersonalizowane upominki, jak rodzinne fotoksiążki czy kalendarze. Reklama Według 29% respondentów badania „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy?” obecne czasy skłaniają nas do poszukiwania przede wszystkim prezentów niematerialnych i dostarczających pozytywnych emocji. Zdaniem 36% zapytanych Polaków pandemiczna rzeczywistość sprawia, że chcemy upominkami jeszcze mocniej wyrazić nasze uczucia i sprawić radość bliskim. - Wyniki naszego badania pokazały jak zmieniają się preferencje upominkowe Polaków. Coraz więcej osób chciałoby podarować bliskiej osobie zamiast upominku materialnego jakąś atrakcję, która może dostarczyć jej nie tylko wiele radości, ale także niezapomnianych emocji z realizacji. Dlatego Polacy coraz chętniej decydują się na prezenty w formie przeżyć. W efekcie pod choinką znajdujemy na przykład vouchery na zajęcia taneczne, relaksujące masaże czy jazdę off road, a nawet na skok ze spadochronem - mówi Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń. Zdaniem 39% zapytanych Polaków obecnie nabywamy bardziej przemyślane świąteczne prezenty niż w ubiegłych latach, bo chcemy sprawić bliskiej osobie miłą niespodziankę. W opinii 17% respondentów to pandemia skłoniła nas do realizowania bardziej przemyślanych decyzji zakupowych. Innego zdania jest 26% zapytanych, którzy uważają, że wciąż kupujemy za drogie upominki zadłużając się. Z kolei 18% twierdzi, że popełniamy te same błędy kupując upominki na ostatnią chwilę. Na pytanie, jaki prezent chcielibyśmy otrzymać w tym roku, co trzeci zapytany Polak twierdzi, że wybrałby upominek niematerialny, pozwalający przeżyć jakąś szaloną przygodę jak choćby lot w tunelu aerodynamicznym. Co czwarty chętnie otrzymałby prezent w formie niespodzianki, a 21% respondentów przede wszystkim taki, który w razie czego można wymienić na inny. Tradycja obdarowywania się upominkami ma wciąż duże znaczenie dla Polaków, jak twierdzi 19% zapytanych. Świąteczne upominki według 28% respondentów pochłaniają największą część grudniowego budżetu. Elementami współczesnych Świąt Bożego Narodzenia, którym poświęcamy najwięcej uwagi są rodzinne spotkania – 34% odpowiedzi – i zakup prezentów dla bliskich – 25% wskazań. Tradycyjne upominki świąteczne w dzisiejszych czasach zastępujemy najczęściej kartami podarunkowymi - 34% odpowiedzi, prezentami w formie atrakcji - 20% odpowiedzi oraz takimi, które pozwalają doświadczyć czegoś nowego czy zapadającego w pamięć np. lekcja tańca czy przejażdżka Ferrari – 19% wskazań. Zdaniem 15% zastępujemy tradycyjne prezenty elektroniką. Według 12% respondentów tradycyjne upominki są wciąż obecne pod choinką, ale jest ich z roku na rok coraz mniej. Badanie sondażowe „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy?” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1238 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2021.