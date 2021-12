Według co trzeciego Polaka najbardziej tęsknimy za białymi świętami, ze śniegiem i możliwością ulepienia bałwana oraz za spotkaniami w dużym gronie, jak uważa 27% respondentów. Zdaniem 22% marzą nam się radosne święta bez pandemii w tle i z mnóstwem prezentów. Takie wnioski płyną z badania „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy”, zrealizowanego przez Prezentmarzeń.

Okazało się także, że tegoroczne święta będą postrzegane jako mniej radosne z powodu pandemicznej rzeczywistości, co potwierdza 31% zapytanych Polaków i coraz bardziej pozbawione świątecznej tradycji – jak zauważa 24% respondentów. Głównymi emocjami, które prawdopodobnie będą towarzyszyć grudniowym świętom jest według 31% zapytanych smutek, że zabraknie kogoś bliskiego przy stole. Według 26% respondentów będzie to jednak radość ze wspólnego spotkania mimo trudnych czasów. Dla 23% może to być satysfakcja, że uda nam się przygotować wspaniałe święta, ale także niepokój, czy zdążymy ze wszystkim na czas, jak podkreśla 20% respondentów.

Zdaniem 27% zapytanych Polaków z powodu świąt stajemy się bardziej nerwowi. Co czwarty respondent przyznaje, że wpada w szał świątecznych zakupów. Na szczęście zauważamy też pozytywne emocje wynikające z grudniowych świąt. Według 18% respondentów stajemy się bardziej rodzinni i mili dla bliskich, a zdaniem 13% chętniej pomagamy potrzebującym.

Elementami współczesnych Świąt Bożego Narodzenia, którym poświęcamy najwięcej uwagi są rodzinne spotkania – 34% odpowiedzi – i zakup prezentów dla bliskich – 25% wskazań.

Jakich świątecznych upominków dla bliskich będziemy poszukiwać w tym roku?

Obecne czasy skłaniają nas do poszukiwania przede wszystkim prezentów niematerialnych i dostarczających pozytywnych emocji, jak potwierdza 29% zapytanych Polaków.

- Jak pokazały wyniki naszego badania, chcielibyśmy bliskim osobom podarować zamiast upominku materialnego atrakcję, która dostarczy im nie tylko wiele radości, ale również pozwoli na chwilę oderwać się od pandemicznej rzeczywistości. Dlatego Polacy coraz chętniej decydują się na prezenty w formie przeżyć, pozwalające spełniać marzenia bliskich i realizować ich pasje, jak na przykład zajęcia taneczne, dzień w SPA, skok ze spadochronem czy jazda Ferrari. Dzięki dużej różnorodności takich upominków każdy może znaleźć coś na miarę swoich potrzeb – komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Zdaniem 39% respondentów badania „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy” obecnie nabywamy bardziej przemyślane świąteczne prezenty niż w ubiegłych latach. Wynika to głównie z faktu, że chcemy sprawić miłą niespodziankę bliskiej osobie. Z kolei 26% zapytanych uważa, że wciąż kupujemy za drogie upominki zadłużając się.

Jakie upominki świąteczne chcielibyśmy otrzymać w grudniu?

Co trzeci zapytany Polak spośród 1238 respondentów biorących udział w badaniu, chciałby w tym roku otrzymać niematerialny upominek świąteczny. Najchętniej taki, który pozwoliłby mu przeżyć jakąś szaloną przygodę, jak na przykład lot w tunelu aerodynamicznym, skok ze spadochronem czy przejażdżkę luksusowym samochodem. Co czwarty liczy na prezent w formie niespodzianki. Dla 21% respondentów liczy się najbardziej możliwość wymiany upominku na inny, jeśli otrzymany nie będzie im pasował. Z kolei 14% zapytanych chciałoby otrzymać praktyczny prezent, na przykład w postaci kosmetyków czy sprzętu elektronicznego. Dla 14% optymalnym grudniowym prezentem jest voucher do zrealizowania w dowolnym czasie.

Według 32% zapytanych Polaków tradycyjne upominki świąteczne są okupione wysokim ryzykiem nietrafienia. Wynika to również z faktu, że coraz więcej z nas preferuje prezenty w formie voucherów, jak podkreśliło 21% respondentów.

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków bardzo ważny okres, sprzyjający spotkaniom rodzinnym i sprawianiu bliskim radości, ale również generujący stres. Jak wynika z odpowiedzi respondentów badania, wspomnienia ze świąt, które pozostają z nami najdłużej to: nieodpowiednie zachowanie bliskiej osoby – 22% odpowiedzi, radość na twarzy osoby, która otrzymała trafiony upominek – 21% wskazań, jak również obraz choinki i udekorowanego stołu – 19% wskazań, smak i zapach wigilijnych potraw – 17% oraz wspólne kolędowanie.

Badanie sondażowe „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy?” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1238 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2021.