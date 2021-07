W oczekiwaniu na wolne

Według dostępnych badań rynkowych w tym roku najwięcej z Polaków spędzi urlop najprawdopodobniej na wakacjach w kraju, druga największa grupa – we własnym domu, a najmniejsza część – za granicą. Wyraźne osłabienie pandemii COVID-19 zachęca do podróżowania, ale przez wiele miesięcy utrudniała ona planowanie z wyprzedzeniem wakacyjnych podróży. 44% respondentów Pracuj.pl przyznaje, że w związku z pandemią planowało na początku roku skromniejszy urlop letni, niż w minionych latach.

Niezależnie jednak od tego, jak spędzimy wolne dni – niewątpliwie mają one niebagatelny wpływ na nasz zawodowy dobrostan. W najnowszym badaniu Pracuj.pl zespół portalu przygląda się podejściu Polaków do dni wolnych, sposobom przygotowania do przerwy w pracy oraz temu, jaki stosunek do wakacyjnego odpoczynku mają ich przełożeni.

Jaki urlop – taka praca?

Jak wykazuje badanie, blisko 2/3 Polaków (64%) uważa, że dobry urlop jest kluczowy, by utrzymać zadowolenie z pracy – tylko co dziesiąty nie zgadza się z tą opinią. Co więcej, ponad połowa respondentów przyznaje, że w hierarchii ważności dużo wyżej stawia urlopy letnie niż wolne dni w okresie zimowym – odwrotną opinię ma zaledwie 16%.

Według badań fińskiego Uniwersytetu Tempere idealny wakacyjny urlop powinien trwać minimum osiem dni. To okres, po którym średnio udaje się nam zrzucić z siebie zawodowy stres i realnie wypocząć. Co ciekawe, według badaczy w kolejnych dniach poczucie relaksu zaczyna maleć, by wyraźnie zmaleć po 11 dniu wolnego. Oczywiście wielu pracowników nie zgodziłoby się z tym stwierdzeniem, a pomysłów na idealny urlop jest tak wiele, jak typów charakterów wśród pracowników. Pewne jest jednak, że odpoczynek dopasowany do naszych potrzeb pomaga dużo lepiej radzić sobie z napięciami zawodowymi.

- Kilka czy kilkanaście dni poza miejscem zatrudnienia pozwala nabrać dystansu do zawodowych problemów. Jednocześnie ogromną sztuką jest zdolność do „odcięcia się” na ten czas od pracy, szczególnie dla osób bardzo zaangażowanych w obowiązki. Warto pamiętać, że te dni są istotne z punktu widzenia zdrowia psychicznego, a w większości wypadków nie ma ludzi niezastąpionych. Lepiej pomożemy firmie wracając z urlopu zrelaksowani, niż gdy będziemy podczas niego nerwowo sprawdzać skrzynkę mailową czy służbowy telefon – przekonuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Przełożeni rzadko robią trudności

Badanie pozwala zweryfikować także przekonanie o niechęci szefów wobec wakacyjnej nieobecności pracowników. Tylko nieco ponad co piąty badany Polak (21,5%) uważa, że jego przełożony/a podchodzi nieprzychylnie do brania urlopów, jeszcze mniej (18%) – że szef z niechęcią odnosi się do brania pojedynczych dni wolnych przez członków zespołu. W praktyce więc trudności w ustawianiu urlopów czy odpoczynku podczas wakacji dotyczą stosunkowo małego wycinka pracujących Polaków.

Obowiązki dobrze przekazane

Zdolność pełnego skupienia się na urlopie nie oznacza braku zainteresowania tym, jak nasi współpracownicy poradzą sobie z zadaniami pod naszą nieobecność. Dobre przygotowanie sytuacji na swoją nieobecność oszczędza nerwów zarówno nam, jak i kolegom i koleżankom z pracy.

Według przytaczanych badań blisko 2/3 Polaków stara się przed wyjazdem na urlop zostawić współpracownikom wszystkie ważne informacje dotyczące wykonywanej pracy. Teoretycznie powinny im w tym pomagać firmowe standardy. Jednak według deklaracji badanych tylko nieco ponad 4 na 10 z nich ma w swoim miejscu pracy określone procedury, pomagające sprawnie przekazać innym obowiązki na czas urlopu.

- Dobra organizacja informacji i zadań dla osób zastępujących nas podczas urlopu to jeden z kluczowych czynników decydujących o tym, jaką sytuację zastaniemy po powrocie, a także o tym czy narazimy się na kontakty ze strony współpracowników podczas wolnych dni. Dlatego, choć bywa to kłopotliwe w natłoku przedurlopowych zadań, warto zostawiać współpracownikom listy zadań, informacje o bieżącej sytuacji, kontakty do kluczowych partnerów i wyjaśnienie innych istotnych kwestii. Jak pokazały badania, w wielu firmach nie istnieją na to określone procedury. Wówczas bardzo wiele zależy od zdolności organizacyjnych samego pracownika - mówi Agata Grzejda.

Podwyżka zamiast urlopu? Czemu nie…

Badania pokazują, że choć urlopy są bardzo istotne dla pracowników – nie zawsze muszą stanowić priorytet. Badacze zapytali respondentów o to, czy byliby skłonni zrezygnować z części swoich dni urlopowych, jeśli wiązałoby się to z podwyżką lub awansem. Twierdząco na to pytanie odpowiedziała aż połowa respondentów. Wśród badanych takie rozwiązanie wyraźnie częściej były zdecydowane osoby do 25 roku życia (70%) niż mające powyżej 44 lat (43%).

Te wyniki to kolejna wskazówka wynikająca z licznych badań Pracuj.pl, w tym serii „Polacy w środowisku pracy”. Powtarzającymi się w nich motywacjami do zmiany pracy, wymienianymi na szczycie listy potrzeb, są chęć uzyskania wyższych zarobków oraz trudności w uzyskaniu awansu.

Wakacyjne integracje mile widziane

W miesiącach letnich w kontekście budowy dobrych relacji przełożonych z pracownikami dużo dyskutuje się o różnych formach integracji. Sprzyja temu stopniowe znoszenie wielu obostrzeń związanych z COVID-19 w ostatnich miesiącach – pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na ten aspekt zarządzania zespołem.

Tego typu inicjatywy to obok urlopów jedna z lepszych form dbania o dobrostan pracowników w okresie lekkiego rozluźnienia biznesowych grafików. Dowiodły tego publikowane w minionym roku wyniki badania Pracuj.pl „Zawodowy styl życia”. Badani wówczas respondenci jako skuteczne formy zacieśniania relacji między pracownikami wymieniali przede wszystkim spotkania integracyjne (67% wskazań) i wyjazdy integracyjne (59%).

Zasłużony odpoczynek

Jak pokazują badania OECD, średni tygodniowy czas pracy w Polsce wynosi 39,7 godzin – to 11. najwyższy wynik wśród badanych państw. Dla porównania, średni tydzień pracy Holendra to 29,4 godzin, a Niemca – 34,3. Dane wskazują, że należymy do najbardziej zapracowanych nacji na świecie.

Tym większą rolę odgrywają w tym kontekście dobrze zaplanowane urlopy, pozwalające odpocząć od codziennych obowiązków. Według danych Polacy dostrzegają wagę tych wolnych dni. Najbliższe tygodnie to czas ważnej przerwy po wielomiesięcznych wyzwaniach na rynku pracy, także tych związanych z pandemią koronawirusa. Czas wyciągać parawany, leżaki, górskie buty i okulary przeciwsłoneczne. W końcu, jak podkreśla co trzeci Polak – robota nie zając, nie ucieknie!