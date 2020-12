Rozpuszczone włosy

Wiele kobiet najbardziej lubi siebie w rozpuszczonych włosach. W takiej fryzurze czyją się świeżo i kobieco. Jest to zdecydowanie dobry pomysł na świąteczną stylizację, ale warto poświęcić jej więcej czasu. Po umyciu włosów należy nałożyć na nie produkt termoochronny oraz kosmetyk, który przedłuży trwałość fryzury i sprawi, że pasma łatwiej będą się układać, np. piankę.

– Fryzura jest bardziej okazała, gdy włosy u nasady są uniesione. Objętość można uzyskać już podczas suszenia włosów, pochylając głowę do dołu. Można także użyć okrągłej szczotki do modelowania lub zdecydowanie łatwiejszej opcji – specjalnej suszarki, zakończonej okrągłą szczotką – mówi Piotr Sierpiński, stylista fryzur, właściciel ekskluzywnego atelier w Poznaniu Piotr Sierpiński, Hair.

Tak wymodelowane włosy wyglądają już na pewno świetnie. Aby fryzura była jeszcze bardziej okazała możesz dodatkowo wygładzić pasma prostownicą lub wykonać delikatne fale. Pamiętaj o utrwaleniu całości lakierem i spryskaniu nabłyszczaczem.

Na czas Świąt i w karnawale warto poeksperymentować z wciąż modnymi ozdobami do włosów. Błyszcząca spinka czy opaska dodadzą fryzurze nieco ekstrawagancji. Modne są także akcesoria wzorzyste i zdobione perłami.

Upięte – na górze czy dole?

Związane włosy to przede wszystkim wygoda bo kosmyki nie plączą się i nie opadają na twarz, np. podczas jedzenia.

– Obecnie niezwykle modne są upięcia bardzo wysokie lub bardzo niskie. Plusem tych pierwszych jest optyczny lifting twarzy i wysmuklenie rysów. Gładko upięty niski kucyk czy koczek to z kolei fryzury prosto z wybiegów od największych projektantów. Tak klasyczną fryzurę warto jednak ozdobić modną gumką lub apaszką – podpowiada Piotr Sierpiński.

W przypadku wysokiego upięcia zaczesz włosy gładko i zwiąż na czubku neutralną w stosunku do twojego koloru włosów gumką. Jeśli chcesz pozostawić kucyk, pamiętaj o jego stylizacji, aby wyglądał elegancko, a nie sportowo. Dobrze prezentować się będzie zarówno prosty, jak i pofalowany.

– Wysoko związany kucyk zwykle jest krótki, a co za tym idzie – mało efektowny. Najlepszym rozwiązaniem są treski w formie kucyka. Pięknie prezentują się te z naturalnych włosów, ale na jednorazowe wyjście nadadzą się także te ze sztucznych. Kucyk możesz wykończyć owijając jedno cienkie pasmo wokół gumki – radzi Piotr Sierpiński.

W przypadku, gdy masz krótsze włosy i nie chcesz stosować treski – wykonaj koczek baletnicy. Jeśli masz grube włosy możesz je zakręcić wokół gumki, w przypadku cienkich – lepsze będzie wpinanie podtapirowanych pasm wsuwkami i w ten sposób formowanie koczka.

Klasyczny niski kucyk dobrze będzie się prezentował zarówno w przypadku krótkich, jak i długich pasm.

– Wiążąc nisko włosy warto zrobić przedziałek w innym miejscu niż na co dzień, dzięki czemu stylizacja nie będzie oczywista. Jeśli na co dzień nosisz przedziałek na środku, w przypadku imprezowej fryzury, wykonaj go z boku. I odwrotnie. Tak mały szczegół zmienia naprawdę wiele – mówi Piotr Sierpiński.

Czas świąteczno-karnawałowy to wspaniała okazja do eksperymentowania z nowymi stylizacjami włosów. Spróbuj na każde spotkanie wykonać inną fryzurę. Drobne zmiany, takie jak ozdoba we włosach czy przedziałek z innej strony, sprawią, że będziesz wyglądała zupełnie inaczej.