Pierwsza Komunia Święta to ważna uroczystość dla niejednej rodziny. Z tej okazji coraz rzadziej wręcza się prezenty, za to pieniądze są standardowym upominkiem zarówno od bliższych, jak i dalszych krewnych.

Reklama

Ile pieniędzy włożyć do koperty z okazji komunii?

Co roku pytanie "Ile włożyć do koperty?" jest tym, które zadają sobie zwłaszcza rodzice chrzestni dziecka przystępującego do tego sakramentu. Jakie stawki "obowiązują" w 2024 roku?

Reklama

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko rzecz jasna powinno zależeć przede wszystkim od zasobności naszego portfela oraz naszych możliwości. Coraz rzadziej z tej okazji wręczane są prezenty, ale koperta z pieniędzmi wciąż jest upominkiem ponadczasowym.

Przyjętym zwyczajem jest, że kwota, która znajdzie się w kopercie, to cena tzw. "talerzyka" w restauracji, w której odbywa się przyjęcie. Można to rzecz jasna sprawdzić wcześniej, ale kwoty te w 2024 roku oscylują pomiędzy 200 a 500 złotych.

Ile do koperty wkładają chrzestni?

Rodzice chrzestni to osoby, które wedle panujących obyczajów, wręczają dużo więcej pieniędzy. Jak wynika ze statystyk z ostatnich lat przystoi im włożyć do koperty w 2024 roku co najmniej 500 złotych. Często kwoty, które chrzestny lub chrzestna wręcza dziecku, wynosi 1000-1500 złotych. Poza pieniędzmi chrzestni decydują się także na zakup okolicznościowej książki lub pamiątki symbolizującej komunię np. różańca, czy krzyżyka.