1. Nieregularność w spożywaniu posiłków

Poważnym błędem w dziecięcej diecie jest nieregularne jedzenie oraz zbyt długie przerwy między posiłkami. Dziecko rośnie i potrzebuje niezbędnych składników pokarmowych. Im mniej posiłków spożywa, tym większe jest ryzyko wystąpienia u niego wielu dolegliwości, w tym nadwagi i otyłości. Aby zachować zdrowie i prawidłową wagę ważne jest regularne jedzenie 4-5 razy w ciągu dnia, w odstępach co 3-4 godziny. W ten sposób młody organizm racjonalnie gospodaruje dostarczonymi składnikami i energią.

2. Pomijanie śniadań

Niezdrowym nawykiem jest pomijanie śniadań, które może skutkować brakiem energii, rozdrażnieniem czy obniżoną koncentracją. Śniadanie to najważniejszy posiłek, gdyż dostarcza ważnych składników odżywczych i zapewnia energię na cały dzień. Mniej obfite jest drugie śniadanie, które powinno uzupełnić zapasy energii. Obowiązkowym dodatkiem do śniadania są warzywa i owoce. Ważnym posiłkiem małego dziecka jest podwieczorek, zjadany w formie zdrowej przekąski, która dostarczy mu energii aż do kolacji.

3. Za mało warzyw i owoców w posiłkach

Dzieci jedzą zbyt mało warzyw i owoców za to chętniej sięgają po gotowe przekąski. Warzywa i owoce są ważnym elementem prawidłowej diety i nie da się ich niczym zastąpić. Są źródłem pochodzących wprost z natury supermocy, które wzmacniają organizm, dodają energii i poprawiają samopoczucie. Zalecana dzienna porcja warzyw i owoców dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi ok. 500 g, dla uczniów – 700-800 g, a dla młodzieży – 800 do 900 g.

4. Monotonia diety

Podawanie dziecku zbyt często tych samych potraw, przygotowywanych wciąż z tych samych składników i w ten sam sposób, może powodować znudzenie oraz brak ochoty do jedzenia. Monotonne diety prowadzą również do niedoborów substancji odżywczych. Pamiętajmy o tym, że menu dziecka powinno być zróżnicowane. Warto także korzystać z różnych metod przyrządzania potraw.

5. Zbyt dużo cukru w produktach

Jednym z błędów w żywieniu najmłodszych jest nadmierne spożywanie cukru, które może prowadzić do rozwoju chorób dietozależnych. Dzieci, którym dosładza się posiłki lub podaje produkty zawierające cukier, stają się od niego dosłownie uzależnione. Starajmy się ograniczać cukier, np. podając dziecku na przekąskę słodkie warzywa (burak, marchewka, dynia), a na deser owoce, które zawierają naturalną słodycz.

6. Nadmiar przetworzonej żywności

Najmłodsi, podobnie jak dorośli, zbyt często jedzą przetworzoną żywność w formie np. gotowych dań typu instant czy fast food. Są to produkty, które zostały wytworzone przemysłowo i zawierają substancje dodatkowe np. konserwanty, polepszacze smaku, środki spulchniające czy barwniki. Spożywanie ich w nadmiarze może mieć negatywny wpływ na ich rozwój psychiczny i fizyczny.

7. Za mało ruchu

Zdrowiu najmłodszych nie sprzyja również siedzący tryb życia. Spędzając wiele godzin przed komputerem i telewizorem dzieci stają się rozdrażnione, przygnębione i mają problemy z zaśnięciem. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla ich zdrowia - pomaga łagodzić stres i zapewnia ogólnie dobre samopoczucie, a także odpowiedni rozwój mięśni i kości.

8. Dzieci piją zbyt mało wody

Jako rodzice często zapominamy o podawaniu im zwykłej wody. Nawet niewielkie odwodnienie u dzieci wynoszące 1–2%, może wpłynąć na pogorszenie zdolności poznawczych, powodować ogólne zmęczenie i zaburzenia koncentracji uwagi lub wywoływać zmiany nastroju. Pamiętajmy, aby do dziecięcego plecaka zawsze włożyć bidon z wodą lub zadbajmy o to, aby miały dostęp do wody pitnej w ciągu dnia.

9. Mało urozmaicone posiłki

Najmłodsi zjadają posiłki mało urozmaicone, często spożywając je w pośpiechu. Wielu rodziców bagatelizuje problem ubogiej diety. To błąd, gdyż podstawą zdrowia młodego organizmu jest zbilansowana dieta. Dbajmy o różnorodność posiłków, gdyż stosując różne produkty, w tym warzywa i owoce, dostarczamy organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Kolorowy wygląd potraw dodatkowo wpływa na ich smak i apetyt.

10. Podjadanie między posiłkami

Dzieci uwielbiają podjadać między posiłkami, zwłaszcza przekąski. Zbyt częste ich podgryzanie może doprowadzić do wyrobienia w dziecku nawyku ciągłego podjadania, a w konsekwencji do nadwagi lub otyłości. Jako rodzice, uczmy nasze dzieci od najmłodszych lat właściwego odżywiania i prawidłowych nawyków - przestrzegajmy stałych pór posiłków i wyrabiajmy w nich nawyk sięgania po zdrowe przekąski w formie owoców, bakalii, orzechów bądź surowych warzyw z dipami.