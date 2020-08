Co trzeci Polak potwierdza, że pandemia zmieniła jego plany związane z tegorocznym urlopem. Co czwarty przyznaje się do rezygnacji z letniego wyjazdu. Aż 51% będzie wypoczywać podczas bieżącego lata tylko w kraju, z czego 28% nad morzem, 22% na Mazurach, a 17% w górach. Takie wnioski płyną z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

Największą wartość podczas urlopu ma dla 31% respondentów możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy. Zdaniem 29% zapytanych Polaków jest to szansa na regenerację psychiczną i fizyczną. Według 18% aktywne spędzanie czasu, a według 14% - czas spędzony z rodziną. Reklama Spośród 1065 respondentów badania, aż 69% organizuje samodzielnie wyjazd na letni wypoczynek, natomiast 19% bierze udział w wypoczynku zorganizowanym przez znajomych lub rodzinę. Z kolei 12% decyduje się na wyjazd z biurem turystycznym. W tym roku tylko 9% zapytanych Polaków planuje urlop dłuższy niż 14 dni. Co trzeci ma zamiar odpoczywać między 8 a 14 dni, a 26% respondentów deklaruje, że będzie odpoczywać do 7 dni. Dla 24% respondentów tegoroczny urlop to wyjazdy tylko na weekendy. Według co drugiego zapytanego Polaka, najważniejsze podczas urlopu jest dobre towarzystwo, a zdaniem 18% możliwość relaksu i wypoczynku. Według 15% liczy się dobra pogoda, a zdaniem 12% ciekawe atrakcje w pobliżu miejsca pobytu. Na urlopie, jak deklaruje 30% respondentów, najchętniej spotykamy się z przyjaciółmi i bliskimi. Zdaniem 23% najchętniej wypoczywamy i leniuchujemy, a według 21% korzystamy z lokalnych rozrywek. Podczas letnich wakacji, jak wynika z deklaracji 42% respondentów, stawiamy przede wszystkim na rozrywki plenerowe – jak na przykład parki rozrywki czy parki linowe. Na drugim miejscu, korzystając z wakacyjnej aury, jak pokazują odpowiedzi 38% respondentów, wybieramy sporty wodne, jak na przykład kajaki, skutery wodne czy windsurfing. - Jak pokazują wyniki badania, jak również zainteresowanie wakacyjną ofertą rozrywkową, coraz więcej osób decyduje się na aktywny wypoczynek podczas urlopu. Polacy szukają chętnie niestandardowych i ciekawych atrakcji w Polsce, jak na przykład Flyboard czy Bubble Football. Aktywny wypoczynek pozwala na regenerację organizmu i oderwanie się od codzienności oraz pozytywny zastrzyk energii - komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń. Zdaniem ponad połowy respondentów, biorących udział w badaniu „Zwyczaje urlopowe Polaków”, czas wypoczynku jest dobrym momentem na spróbowanie nowego sportu lub rozrywki. Mimo wakacyjnych nastrojów i chęci aktywnego spędzania czasu podczas wypoczynku, co trzeci respondent ma obawy – czy tegoroczny urlop będzie bezpieczny ze względu na pandemię. Dla 28% wątpliwości związane z urlopem dotyczą udanej pogody i możliwości skorzystania ze wszystkich atrakcji. Spośród 1065 zapytanych Polaków, 21% niczego się nie obawia i liczy na bezstresowe wakacje. Wybierając jednak miejsce na tegoroczny, letni urlop 32% respondentów deklaruje, że wybierze mniejszą miejscowość, ale z atrakcjami w pobliżu, a 27% nie zmienia planów i zdecyduje się na tę samą miejscówkę. Niestety 23% Polaków narzeka na brak wyboru miejsca wypoczynku, gdyż ich zdaniem zbyt późno podjęli decyzję o wyjeździe, w efekcie czego większość miejsc była już zarezerwowana. Największą część urlopowego budżetu pochłonie zakwaterowanie – jak twierdzi 49% respondentów, 23% jedzenie, a 19% atrakcje i rozrywki. Letni urlop kojarzy się wielu osobom z najprzyjemniejszym okresem w ciągu roku, co sprzyja wakacyjnym wydatkom. Badanie „Urlopowe zwyczaje Polaków” zostało zrealizowane w formie ankiety online na próbie 1065 respondentów w czerwcu 2020.