... Praca w domowym biurze to dla Kasi Tusk nic nowego, ale dopiero teraz pokazała na Instagramie, jak naprawdę to wygląda, gdy jest się matką i panią domu.

Mimo pomocy oferowanej przez męża blogerka ma ten sam problem co większość kobiet podejmujących aktywność zawodową w domu. Po kilku minutach od wzięcia komputera do rąk u jej boku pojawiają się dziecko i pies i oboje domagają się uwagi i czułości. Oczywiście Kasia nie jest tym zaskoczona, a nawet doskonale wie, jak się potoczą wypadki, bo kiedy mąż mówi, że zajmie się córką i czworonogiem, ona tylko czeka, jak po chwili oboje przyjdą właśnie do niej. Młoda mama nie wygląda jednak na zdenerwowaną tym, co się dzieje wokół niej. Przeciwnie: zachowuje spokój i z uśmiechem patrzy na swoich "wiernych adoratorów".

O tym wszystkim blogerka poinformowała w swoim najnowszym poście na Instagramie. Na zdjęciach, które pokazała, widać, że nawet "w domowych pieleszach" wygląda perfekcyjnie - w stylizacji, którą wybrała, z powodzeniem mogłaby wyjść na zewnątrz.