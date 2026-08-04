Uwielbiasz koperek i mrozisz zapasy? Pojemnik po lodach to nie jest najlepszy pomysł. Zrób tak

Letni sezon na świeże i pyszne warzywa, zioła i owoce w pełni. Część z nich chcemy zachować na później. Zdarza nam się kupić olbrzymi pęczek zielonego koperku - pachnie obłędnie. Nie zawsze uda nam się zużyć wszystko od razu, a przy wysokich temperaturach zielony, koperkowy bukiet szybko więdnie. Myślimy więc o mrożeniu. Jak to zrobić?

Koperek - nie tylko pyszny, ale i zdrowy

Wiele osób może być zaskoczonych, ale zielony koperek jest naprawdę zdrowy. Zielony koperek ma działanie wspomagające trawienie, przeciwutleniające oraz uspokajające. Jest bogaty w witaminę C, witaminy z grupy B oraz cenne minerały. Łagodzi wzdęcia i kolki.

Błędy przy przechowywaniu świeżego, zielonego koperku

Zsiadłe mleko albo kefir, ziemniaki posypane koperkiem, mizeria i jajko sadzone - to świetny obiad na lato. Jeśli nie zużyjemy od razu pęczka koperku, chcemy zachować zielone, pachnące łodyżki na później. Jest kilka prostych sposobów na przechowywanie koperku. Dzięki nim nic się nie zmarnuje, a my będziemy się cieszyć koperkowym aromatem. Jeśli włożymy koperek po prostu do słoika z wodą, na pewno szybko zwiędnie. Kiepskim pomysłem jest też przechowywanie koperku w foliowym woreczku w lodówce - mamy pełną gwarancję, że szybko przestanie być świeży. Nie przechowujemy mokrego koperku w szczelnym opakowaniu - szybko spleśnieje. Ograniczony dostęp powietrza spowalnia proces psucia, dlatego zioła dłużej zachowują świeżość.

Tak przechowuj zielony koperek