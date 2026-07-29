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Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 19:37
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Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody
Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody/Shutterstock
Wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego, pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i może przyczyniać się do obniżenia stężenia cholesterolu. Mimo lekko słodkiego smaku nie wywołuje gwałtownych wzrostów cukru we krwi. Specjaliści ds. żywienia często rekomendują prosty sposób jej stosowania – wystarczy rozpuścić niewielką ilość w szklance wody. Dlaczego warto sięgać po inulinę na co dzień, zwłaszcza po ukończeniu 60. roku życia?

Czym jest inulina?

Inulina to naturalnie występujący błonnik pokarmowy należący do grupy fruktanów. Można ją znaleźć m.in. w cykorii, topinamburze, czosnku oraz mniszku lekarskim. Jest zbudowana z łańcuchów cząsteczek fruktozy i wyróżnia się tym, że nie jest trawiona w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Zamiast ulegać rozkładowi, dociera do jelita grubego, gdzie stanowi cenne źródło pożywienia dla korzystnych bakterii jelitowych. Dzięki temu pełni funkcję naturalnego prebiotyku, wspomagając równowagę mikroflory jelitowej. Często nazywana jest „dobrym cukrem”, ponieważ mimo lekko słodkiego smaku nie powoduje gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi.

Właściwości inuliny – cukier, który obniża cukier?

Jedną z największych zalet inuliny jest jej korzystny wpływ na gospodarkę cukrową organizmu. Choć należy do węglowodanów, nie jest trawiona do cukrów prostych, dzięki czemu nie wywołuje nagłych wzrostów poziomu glukozy we krwi, jak ma to miejsce w przypadku wielu słodkich produktów czy tradycyjnych słodzików.

Badania sugerują, że regularne włączanie inuliny do diety może pomagać w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Jest to szczególnie ważne dla osób z insulinoopornością oraz cukrzycą typu 2. Dodatkowo błonnik ten może wspierać obniżanie stężenia cholesterolu, korzystnie wpływając na zdrowie serca i naczyń krwionośnych.

Do najważniejszych właściwości inuliny należą:

  • wspomaganie pracy jelit i regulowanie rytmu wypróżnień,
  • ograniczanie ryzyka zaparć,
  • poprawa przyswajania wapnia przez organizm,
  • wspieranie utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu,
  • pobudzanie rozwoju korzystnych bakterii jelitowych,
  • spowalnianie wchłaniania glukozy z posiłków,
  • ograniczanie tempa przyswajania tłuszczów,
  • wiązanie części szkodliwych substancji obecnych w przewodzie pokarmowym,
  • zwiększanie uczucia sytości, co może ułatwiać kontrolę masy ciała.

Dlaczego warto włączyć inulinę do codziennej diety?

Wraz z upływem lat wiele osób zmaga się z problemami związanymi z przemianą materii i pracą układu trawiennego. Do najczęstszych należą wolniejsza perystaltyka jelit, wahania poziomu cukru we krwi oraz podwyższony cholesterol.

Regularne spożywanie inuliny może stanowić naturalne wsparcie w radzeniu sobie z tego typu dolegliwościami. Jako źródło błonnika korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego, wspomaga proces trawienia i może ułatwiać utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dodatkową zaletą inuliny jest jej delikatnie słodki smak, dzięki czemu często wykorzystuje się ją jako alternatywę dla tradycyjnego cukru. Pozwala to ograniczyć ilość spożywanego cukru, nie rezygnując całkowicie ze słodkich nut w codziennej diecie.

Woda z inuliną – doskonały napój dla seniorów

Najłatwiejszym sposobem na włączenie inuliny do codziennej diety jest przygotowanie prostego napoju. Wystarczy dodać około jednej łyżeczki proszku do szklanki letniej wody i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną mieszankę można wypić zarówno rano przed śniadaniem, jak i o dowolnej porze dnia.

Osoby rozpoczynające suplementację powinny jednak zwiększać ilość inuliny stopniowo. Na początek warto zacząć od około pół łyżeczki dziennie, a następnie sukcesywnie podnosić dawkę, obserwując reakcję organizmu.

Inulinę można także dodawać do innych napojów i potraw. Dobrze komponuje się z wodą z cytryną, jogurtem naturalnym, a także różnego rodzaju koktajlami owocowymi i smoothie.

Czy inulinę można spożywać codziennie?

W większości sytuacji inulina może być bezpiecznie stosowana jako element codziennej diety. Eksperci żywieniowi podkreślają, że spożywana w rozsądnych ilościach może korzystnie wpływać na organizm i wspierać jego prawidłowe funkcjonowanie.

Najczęściej zalecana porcja wynosi od kilku do kilkunastu gramów dziennie, jednak ilość ta powinna być dopasowana do indywidualnej tolerancji. Najlepiej rozpocząć od niewielkiej dawki i stopniowo ją zwiększać. Przyjęcie zbyt dużej ilości inuliny jednorazowo może u części osób powodować chwilowe dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak wzdęcia, gazy lub uczucie nadmiernej sytości.

Kto powinien ograniczyć spożycie inuliny?

Mimo że inulina jest uznawana za bezpieczny składnik codziennego jadłospisu, nie każdy powinien wprowadzać ją do diety bez ograniczeń. Ostrożność zaleca się przede wszystkim osobom, które mają delikatny układ trawienny lub borykają się z problemami dotyczącymi jelit.

Szczególną uwagę powinny zachować osoby:

  • cierpiące na zespół jelita drażliwego,
  • często zmagające się ze wzdęciami, gazami lub innymi dolegliwościami trawiennymi,
  • poddawane leczeniu z powodu chorób układu pokarmowego.

W takich sytuacjach przed rozpoczęciem stosowania inuliny warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. żywienia, aby dobrać odpowiednią ilość i uniknąć ewentualnych niepożądanych reakcji organizmu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorzycholesterolcukierwoda
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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