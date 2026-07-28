Mówią o nich "chleb życia". Słodkie i pyszne, chronią przed zawałem i pobudzają jelita do pracy

Daktyle to nie tylko słodka przekąska czy dodatek do deserów. Te owoce mają świetnie właściwości, dzięki którym są naturalnym wsparciem dla zdrowia organizmu.

Daktyle - przysmak starożytnych

Daktyle to owoce daktylowca właściwego. To najstarsze drzewo uprawiane przez człowieka. Dojrzałe drzewo daktylowca osiąga nawet 40 metrów i posiada 40 gron owocowych. Ich właściwości odżywcze doceniają zwłaszcza mieszkańcy krajów arabskich którzy, nazywają je “chlebem życia”. Nic dziwnego - daktyle, zarówno te suszone, jak i świeże - są bogate w błonnik, liczne witaminy, związki mineralne, a także przeciwutleniacze i salicylany, które działają jak aspiryna. Daktyle były ważnym elementem diety wędrowców. Największymi producentami daktyli są teraz Arabia Saudyjska, Iran, Egipt, Tunezja i Algieria, a na świecie istnieje ponad 100 odmian tych owoców, w tym słynne Medjool, Deglet Nour czy Ajwa.

Daktyle - skarbnica witamin

Daktyle to są wysokokaloryczne, dają więc dużo energii. Zawierają wiele mikroelementów. Jest w nich żelazo, magnez, potas, cynk, fosfor, wapń, a także witaminy A, C, K oraz z grupy B. Ich skład sprawia, że mają działanie prozdrowotne, co udowadniają liczne badania naukowe.

Daktyle - sprzymierzeniec zdrowych jelit

Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego daktyle wspomagają perystaltykę jelit, zapobiegają zaparciom i wspierają mikrobiotę jelitową. Pomagają również w regulacji poziomu glukozy, ale osoby z cukrzycą powinny jeść je z rozwagą.

Daktyle - wsparcie dla serca

Regularne spożywanie daktyli może obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL i poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych. Zawartość potasu i polifenoli wspiera pracę serca, reguluje ciśnienie krwi i chroni przed miażdżycą. Badania wskazują, że połączenie soku z daktyli i granatów ma działanie ochronne przed chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Daktyle na odporność

Daktyle to owoce, które zawierają mnóstwo antyoksydantów. Ich obecność w składzie owoców pozwala znacząco polepszyć odporność organizmu. Warto o nich pamiętać, gdy już dopadnie nas przeziębienie, ale także w czasie stanów zapalnych, gdyż zawierają naturalne salicylany łagodzą ból, pomagają obniżyć gorączkę i zwalczać stany zapalne. Można więc pokusić się o porównanie, że daktyle to naturalny odpowiednik aspiryny. Z niezwykle ciekawych właściwości daktyli na pewno warto wyróżnić fakt, że uważane są w za skuteczny afrodyzjak. Z uwagi na ich prozdrowotne właściwości jest to zupełnie prawdopodobne.