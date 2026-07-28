Dziennik.pl logo

Mówią o nich "chleb życia". Słodkie i pyszne, chronią przed zawałem i pobudzają jelita do pracy

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 16:04
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
daktyle
Daktyle są nazywane "chlebem życia"/Shutterstock
Można je kupić w sklepach, ale często przechodzimy obok nich obojętnie. Niesłusznie, bo są bardzo zdrowe. Daktyle, bo o nich mowa, nazywane są "chlebem życia". Regularne jedzenie daktyli pomoże wyregulować problemy z układem pokarmowym. Świetnie działają też na układ krwionośny.

Daktyle to nie tylko słodka przekąska czy dodatek do deserów. Te owoce mają świetnie właściwości, dzięki którym są naturalnym wsparciem dla zdrowia organizmu.

Daktyle - przysmak starożytnych

Daktyle to owoce daktylowca właściwego. To najstarsze drzewo uprawiane przez człowieka. Dojrzałe drzewo daktylowca osiąga nawet 40 metrów i posiada 40 gron owocowych. Ich właściwości odżywcze doceniają zwłaszcza mieszkańcy krajów arabskich którzy, nazywają je “chlebem życia”. Nic dziwnego - daktyle, zarówno te suszone, jak i świeże - są bogate w błonnik, liczne witaminy, związki mineralne, a także przeciwutleniacze i salicylany, które działają jak aspiryna. Daktyle były ważnym elementem diety wędrowców. Największymi producentami daktyli są teraz Arabia Saudyjska, Iran, Egipt, Tunezja i Algieria, a na świecie istnieje ponad 100 odmian tych owoców, w tym słynne Medjool, Deglet Nour czy Ajwa.

Daktyle - skarbnica witamin

Daktyle to są wysokokaloryczne, dają więc dużo energii. Zawierają wiele mikroelementów. Jest w nich żelazo, magnez, potas, cynk, fosfor, wapń, a także witaminy A, C, K oraz z grupy B. Ich skład sprawia, że mają działanie prozdrowotne, co udowadniają liczne badania naukowe.

Daktyle - sprzymierzeniec zdrowych jelit

Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego daktyle wspomagają perystaltykę jelit, zapobiegają zaparciom i wspierają mikrobiotę jelitową. Pomagają również w regulacji poziomu glukozy, ale osoby z cukrzycą powinny jeść je z rozwagą.

Daktyle - wsparcie dla serca

Regularne spożywanie daktyli może obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL i poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych. Zawartość potasu i polifenoli wspiera pracę serca, reguluje ciśnienie krwi i chroni przed miażdżycą. Badania wskazują, że połączenie soku z daktyli i granatów ma działanie ochronne przed chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Wakacje z teściami - przepis na wojnę, czy cudowny odpoczynek? [ROZMOWA]
Wakacje z teściami - przepis na wojnę, czy cudowny odpoczynek? [ROZMOWA]

Daktyle na odporność

Daktyle to owoce, które zawierają mnóstwo antyoksydantów. Ich obecność w składzie owoców pozwala znacząco polepszyć odporność organizmu. Warto o nich pamiętać, gdy już dopadnie nas przeziębienie, ale także w czasie stanów zapalnych, gdyż zawierają naturalne salicylany łagodzą ból, pomagają obniżyć gorączkę i zwalczać stany zapalne. Można więc pokusić się o porównanie, że daktyle to naturalny odpowiednik aspiryny. Z niezwykle ciekawych właściwości daktyli na pewno warto wyróżnić fakt, że uważane są w za skuteczny afrodyzjak. Z uwagi na ich prozdrowotne właściwości jest to zupełnie prawdopodobne.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowiesercejelita
Powiązane
Czarny bez
"Naturalny Ozempic" z ogródka babci? Nowe badania zaskakują
Babcia z wnukiem
Zapomniane imię znów na topie. Rodzice masowo wracają do tradycji
Ten napar odstrasza kleszcze. Najlepiej pić go codziennie
Ten napar odstrasza kleszcze. Najlepiej pić go codziennie
Seniorzy powinni jeść codziennie. Wzmacnia stawy, oczyszcza jelita, usuwa toksyny z organizmu, wspiera odporność
Seniorzy powinni jeść codziennie. Wzmacnia stawy, usuwa toksyny z organizmu, oczyszcza jelita, wspiera odporność
Zauważyłeś coś takiego na ogórkach kiszonych? Pod żadnym pozorem ich nie jedz!
Zauważyłeś coś takiego na ogórkach kiszonych? Pod żadnym pozorem ich nie jedz!
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMówią o nich "chleb życia". Słodkie i pyszne, chronią przed zawałem i pobudzają jelita do pracy »
Zobacz
|
PRL
85 proc. młodych i 45 proc. tych, co przeżyli nie odpowie na pytanie nr 9. QUIZ pełen sentymentu. Życie czasów PRL
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Nowa Toyota Corolla
Znika wielki problem aut spalinowych. Toyota: Oto silnik idealny
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Polska, mapa, Europa
Bałtyk pochłonie Żuławy? Pokazali mapę Polski na 2100 rok. Część kraju może trwale zniknąć
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj