Tych roślin muchy nienawidzą. Zasadź je, a owady będą omijać twój dom szerokim łukiem

Muchy posiadają niezwykle wyczulony węch, co czyni je bardzo wrażliwymi na intensywne aromaty. Substancje wydzielane przez wybrane gatunki roślin oraz olejki eteryczne skutecznie dezorientują owady, zniechęcając je do przebywania w danym pomieszczeniu. Zamiast rozwieszać nieestetyczne lepy czy rozpylać toksyczne spraye, możesz postawić na sprawdzone metody botaniczne.

7 roślin, których muchy nienawidzą

Wybór odpowiedniej roślinności to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności. Oto zestawienie gatunków, które warto wprowadzić do swojego otoczenia.

Lawenda wąskolistna

To absolutna królowa wśród roślin odstraszających insekty. Jej fioletowe kwiaty nie tylko pięknie pachną dla człowieka, ale są prawdziwą zmorą dla much, komarów i kleszczy. Lawenda preferuje stanowiska słoneczne i przepuszczalną, lekko zasadową glebę. Regularne przycinanie pozwoli roślinie zachować zwarty pokrój, dzięki czemu przez całe lato będzie stanowiła gęstą barierę ochronną.

Pelargonia pachnąca

W przeciwieństwie do popularnych pelargonii balkonowych, odmiana pachnąca wydziela bardzo intensywny, korzenny aromat. Roślina ta najlepiej czuje się na pełnym słońcu. W uprawie doniczkowej warto zadbać o drenaż (np. warstwę keramzytu) oraz regularne nawożenie preparatami do roślin kwitnących.

Wawrzyn szlachetny

Znany bardziej jako drzewo laurowe, wawrzyn szlachetny odstrasza muchy swoim charakterystycznym, przyprawowym zapachem. W polskim klimacie najlepiej uprawiać go w donicy. Latem roślina może zdobić taras lub balkon, jednak przed nadejściem przymrozków wymaga przeniesienia do jasnego pomieszczenia o temperaturze około 15°C.

Mięta pieprzowa

Orzeźwiający aromat mięty jest niezwykle przyjazny dla ludzi, ale bardzo drażniący dla owadów. Mięta wykazuje dużą ekspansywność, dlatego sadząc ją w ogrodzie, warto ograniczyć jej bryłę korzeniową płotkiem lub posadzić ją w donicy bez dna. Roślina ta dobrze radzi sobie zarówno w pełnym słońcu, jak i w półcieniu.

Bazylia pospolita

Wielu z nas zna bazylię głównie z kuchni, jednak warto wiedzieć, że jej aromat jest wybitnie nieprzyjemny dla much. Bazylia wymaga żyznej, wilgotnej gleby i ciepłego, osłoniętego od wiatru stanowiska. Postawiona na parapecie w kuchni, skutecznie zniechęca owady do zbliżania się do przygotowywanych posiłków.

Trawa cytrynowa

Dzięki zawartości cytralu i mircenu, trawa cytrynowa posiada intensywny, cytrusowy zapach, który działa na muchy niczym naturalny repelent. W naszym klimacie traktujemy ją jako roślinę jednoroczną, gdyż nie przetrwa mrozów. Trawa cytrynowa kocha słońce i żyzne podłoże.

Goździk siny

Ta niska, tworząca błękitno-zielone poduszki roślina, produkuje urocze kwiaty o postrzępionych płatkach. Oprócz walorów dekoracyjnych, goździk siny wykazuje silne właściwości odstraszające. Jest wyjątkowo odporny na suszę i idealnie nadaje się do obsadzania ogrodów skalnych.

Triki z domowej spiżarni. Co jeszcze odstrasza owady?

Oprócz uprawy roślin warto sięgnąć po sprawdzone produkty spożywcze. Jak czytamy w Poradniku ogrodniczym, muchy nie znoszą zapachu goździków wbitych w cytrynę lub jabłko, a także aromatów wanilii, cynamonu czy octu jabłkowego.

Warto również zainwestować w naturalne olejki eteryczne (eukaliptusowy, lawendowy, z trawy cytrynowej). Wystarczy rozcieńczyć kilka kropel olejku w szklance wody i użyć atomizera, by stworzyć własny, bezpieczny spray do rozpylania w powietrzu lub na ramy okienne.

Jak wygrać walkę z muchami?

Wybierając metody naturalne, dbasz nie tylko o swój komfort, ale także o zdrowie domowników i zwierząt, unikając kontaktu z toksyczną chemią. Łącząc uprawę aromatycznych ziół z prostymi trikami domowymi, stworzysz bezpieczną strefę wolną od natrętnych owadów. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularność – świeże rośliny i regularnie odświeżane olejki to najlepszy sposób na spokojne lato.