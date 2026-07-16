Dziennik Gazeta Prawana logo

Tych roślin muchy nienawidzą. Zasadź je, a owady będą omijać twój dom szerokim łukiem

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:45
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Muchy
Tych roślin muchy nienawidzą. Zasadź je, a owady będą omijać twój dom szerokim łukiem/ShutterStock
Letni wypoczynek w ogrodzie lub na tarasie często zakłócają nam brzęczące i nachalne muchy. Zamiast sięgać po szkodliwą chemię, warto wykorzystać potęgę natury. Odpowiednio dobrane rośliny nie tylko pięknie ozdobią Twój dom, ale przede wszystkim stworzą barierę zapachową, której insekty unikają. Istnieje sprawdzona grupa roślin, które dzięki swoim właściwościom pozwolą Ci na chwilę wytchnienia.

Muchy posiadają niezwykle wyczulony węch, co czyni je bardzo wrażliwymi na intensywne aromaty. Substancje wydzielane przez wybrane gatunki roślin oraz olejki eteryczne skutecznie dezorientują owady, zniechęcając je do przebywania w danym pomieszczeniu. Zamiast rozwieszać nieestetyczne lepy czy rozpylać toksyczne spraye, możesz postawić na sprawdzone metody botaniczne.

7 roślin, których muchy nienawidzą

Wybór odpowiedniej roślinności to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności. Oto zestawienie gatunków, które warto wprowadzić do swojego otoczenia.

Lawenda wąskolistna

To absolutna królowa wśród roślin odstraszających insekty. Jej fioletowe kwiaty nie tylko pięknie pachną dla człowieka, ale są prawdziwą zmorą dla much, komarów i kleszczy. Lawenda preferuje stanowiska słoneczne i przepuszczalną, lekko zasadową glebę. Regularne przycinanie pozwoli roślinie zachować zwarty pokrój, dzięki czemu przez całe lato będzie stanowiła gęstą barierę ochronną.

Pelargonia pachnąca

W przeciwieństwie do popularnych pelargonii balkonowych, odmiana pachnąca wydziela bardzo intensywny, korzenny aromat. Roślina ta najlepiej czuje się na pełnym słońcu. W uprawie doniczkowej warto zadbać o drenaż (np. warstwę keramzytu) oraz regularne nawożenie preparatami do roślin kwitnących.

Wawrzyn szlachetny

Znany bardziej jako drzewo laurowe, wawrzyn szlachetny odstrasza muchy swoim charakterystycznym, przyprawowym zapachem. W polskim klimacie najlepiej uprawiać go w donicy. Latem roślina może zdobić taras lub balkon, jednak przed nadejściem przymrozków wymaga przeniesienia do jasnego pomieszczenia o temperaturze około 15°C.

Mięta pieprzowa

Orzeźwiający aromat mięty jest niezwykle przyjazny dla ludzi, ale bardzo drażniący dla owadów. Mięta wykazuje dużą ekspansywność, dlatego sadząc ją w ogrodzie, warto ograniczyć jej bryłę korzeniową płotkiem lub posadzić ją w donicy bez dna. Roślina ta dobrze radzi sobie zarówno w pełnym słońcu, jak i w półcieniu.

Jak skutecznie pozbyć się much i os z domu? Sprawdzone domowe sposoby
Jak skutecznie pozbyć się much i os z domu? Sprawdzone domowe sposoby

Bazylia pospolita

Wielu z nas zna bazylię głównie z kuchni, jednak warto wiedzieć, że jej aromat jest wybitnie nieprzyjemny dla much. Bazylia wymaga żyznej, wilgotnej gleby i ciepłego, osłoniętego od wiatru stanowiska. Postawiona na parapecie w kuchni, skutecznie zniechęca owady do zbliżania się do przygotowywanych posiłków.

Trawa cytrynowa

Dzięki zawartości cytralu i mircenu, trawa cytrynowa posiada intensywny, cytrusowy zapach, który działa na muchy niczym naturalny repelent. W naszym klimacie traktujemy ją jako roślinę jednoroczną, gdyż nie przetrwa mrozów. Trawa cytrynowa kocha słońce i żyzne podłoże.

Goździk siny

Ta niska, tworząca błękitno-zielone poduszki roślina, produkuje urocze kwiaty o postrzępionych płatkach. Oprócz walorów dekoracyjnych, goździk siny wykazuje silne właściwości odstraszające. Jest wyjątkowo odporny na suszę i idealnie nadaje się do obsadzania ogrodów skalnych.

Triki z domowej spiżarni. Co jeszcze odstrasza owady?

Oprócz uprawy roślin warto sięgnąć po sprawdzone produkty spożywcze. Jak czytamy w Poradniku ogrodniczym, muchy nie znoszą zapachu goździków wbitych w cytrynę lub jabłko, a także aromatów wanilii, cynamonu czy octu jabłkowego.

Warto również zainwestować w naturalne olejki eteryczne (eukaliptusowy, lawendowy, z trawy cytrynowej). Wystarczy rozcieńczyć kilka kropel olejku w szklance wody i użyć atomizera, by stworzyć własny, bezpieczny spray do rozpylania w powietrzu lub na ramy okienne.

Jak wygrać walkę z muchami?

Wybierając metody naturalne, dbasz nie tylko o swój komfort, ale także o zdrowie domowników i zwierząt, unikając kontaktu z toksyczną chemią. Łącząc uprawę aromatycznych ziół z prostymi trikami domowymi, stworzysz bezpieczną strefę wolną od natrętnych owadów. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest regularność – świeże rośliny i regularnie odświeżane olejki to najlepszy sposób na spokojne lato.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: wakacjemuchagoździkilawenda
Powiązane
owoce
Rosną w Polsce, a mają właściwości lepsze niż banany. Fantastyczne źródło potasu, wsparcie serca i jelit
sok
Szklanka przed snem i śpisz jak niemowlak. Ten napój czyni cuda i jest naturalny
Wrzuć dwa plasterki do wody podczas gotowania jajek. Skorupka zejdzie w mig
Wrzuć dwa plasterki do wody podczas gotowania jajek. Skorupka zejdzie w mig
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTych roślin muchy nienawidzą. Zasadź je, a owady będą omijać twój dom szerokim łukiem »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
"Zawodowcy"
Nowy thriller akcji od mistrza gatunku. Błyskawiczna premiera VOD
fasolka
Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Fasolka szparagowa z chrupiącym boczkiem
Nowy Volkswagen ID. Cross
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, Chery, BYD i BAIC. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj