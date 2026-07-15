Rosną w Polsce, a mają właściwości lepsze niż banany. Fantastyczne źródło potasu, wsparcie serca i jelit

Gruszki ostatnio traktujemy po macoszemu. Chętniej sięgamy np. po banany. Tymczasem ten polski owoc świetnie działa na serce, jelita i pamięć.

Niskokaloryczne i pyszne gruszki

Gruszki są niskokaloryczne - ok. 60 kcal na 100 g - i są świetnym dodatkiem nie tylko do deserów, ale także do dań wytrawnych, np. w połączeniu z kozim serem czy szpinakiem. Smakują świetnie, gdy zajadamy je same.

Kompot z gruszek - świetny na układ oddechowy i na przemianę materii

Kompot z gruszek to lekkostrawny napój, który intensywnie nawadnia i nawilża śluzówki. Ciepły działa przeciwzapalnie, łagodzi ból gardła i pomaga w odkrztuszaniu wydzieliny. Owoce po ugotowaniu stają się bogatym źródłem łatwo przyswajalnego błonnika, który reguluje trawienie.

Gruszki - skarbnica potasu i wsparcie dla serca

Gruszki to świetne, naturalne źródło potasu – w 100 g owocu znajduje się około 116–118 mg tego pierwiastka. Dzięki temu doskonale wspierają pracę serca, regulują ciśnienie krwi i pomagają w walce z obrzękami. Średni banan (ok. 118 g) zawiera około 422 mg potasu. W przeliczeniu na 100 g owocu jest to średnio 350–360 mg.

Gruszki - zbawienie dla jelit

Jelita pod kontrolą

Gruszki mają wysoką zawartością błonnika pokarmowego. To błonnik wspiera prawidłową pracę jelit, poprawę perystaltyki i zmniejszenie ryzyka zaparć. Dieta bogata w błonnik pomaga również obniżać poziom tzw. złego cholesterolu LDL. Dodatkowo obecne w gruszkach związki roślinne, takie jak flawonoidy i karotenoidy, mogą wspierać układ pokarmowy i łagodzić dolegliwości ze strony brzucha. To sprawia, że owoce te dobrze wpisują się w dietę osób dbających o układ trawienny.