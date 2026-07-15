Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosną w Polsce, a mają właściwości lepsze niż banany. Fantastyczne źródło potasu, wsparcie serca i jelit

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:15
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
owoce
Nie doceniamy często owoców, które rosną w Polsce/Shutterstock
Jedzmy lokalnie - tak jadali nasi dziadkowie. To najlepsze, co możemy zrobić. Egzotyczne owoce są w zasięgu ręki, możemy teraz w każdej chwili jeść mandarynki, winogrona i pomarańcze. Także bogate w potas banany. Są jednak owoce, które rosną w Polsce, a mają o wiele więcej potasu niż słynne banany.

Gruszki ostatnio traktujemy po macoszemu. Chętniej sięgamy np. po banany. Tymczasem ten polski owoc świetnie działa na serce, jelita i pamięć.

Niskokaloryczne i pyszne gruszki

Gruszki są niskokaloryczne - ok. 60 kcal na 100 g - i są świetnym dodatkiem nie tylko do deserów, ale także do dań wytrawnych, np. w połączeniu z kozim serem czy szpinakiem. Smakują świetnie, gdy zajadamy je same.

Kompot z gruszek - świetny na układ oddechowy i na przemianę materii

Kompot z gruszek to lekkostrawny napój, który intensywnie nawadnia i nawilża śluzówki. Ciepły działa przeciwzapalnie, łagodzi ból gardła i pomaga w odkrztuszaniu wydzieliny. Owoce po ugotowaniu stają się bogatym źródłem łatwo przyswajalnego błonnika, który reguluje trawienie.

Wakacje z teściami - przepis na wojnę, czy cudowny odpoczynek? [ROZMOWA]
Wakacje z teściami - przepis na wojnę, czy cudowny odpoczynek? [ROZMOWA]

Gruszki - skarbnica potasu i wsparcie dla serca

Gruszki to świetne, naturalne źródło potasu – w 100 g owocu znajduje się około 116–118 mg tego pierwiastka. Dzięki temu doskonale wspierają pracę serca, regulują ciśnienie krwi i pomagają w walce z obrzękami. Średni banan (ok. 118 g) zawiera około 422 mg potasu. W przeliczeniu na 100 g owocu jest to średnio 350–360 mg.

Gruszki - zbawienie dla jelit

Jelita pod kontrolą

Gruszki mają wysoką zawartością błonnika pokarmowego. To błonnik wspiera prawidłową pracę jelit, poprawę perystaltyki i zmniejszenie ryzyka zaparć. Dieta bogata w błonnik pomaga również obniżać poziom tzw. złego cholesterolu LDL. Dodatkowo obecne w gruszkach związki roślinne, takie jak flawonoidy i karotenoidy, mogą wspierać układ pokarmowy i łagodzić dolegliwości ze strony brzucha. To sprawia, że owoce te dobrze wpisują się w dietę osób dbających o układ trawienny.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: poradyowocepotas
Powiązane
Najzdrowszy napój na świecie. Nawadnia lepiej niż woda
To jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Wspiera serce, jelita i świetnie gasi pragnienie. Latem działa lepiej niż woda
komary kobieta las
Naturalny sposób na komary. Włóż tę roślinę do kieszeni, a owady będą cię omijać
dziadkowie
Wakacje z teściami - przepis na wojnę, czy cudowny odpoczynek? [ROZMOWA]
Połóż ten owoc obok pomidorów, a dojrzeją w mgnieniu oka
Połóż ten owoc obok pomidorów, a dojrzeją w mgnieniu oka
Nawodnienie podczas wysiłku to nie tylko kwestia pragnienia. Organizm wysyła sygnały, ale nie zawsze w odpowiednim momencie
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzklanka przed snem i śpisz jak niemowlak. Ten napój czyni cuda i jest naturalny »
Zobacz
|
Creative,Collage,Including,Various,Elements:,Brain,With,Crown,,Head,With
QUIZ z wiedzy ogólnej. Szare komórki zapłoną. Pytania z teleturniejów i krzyżówek. 9/9 tylko dla erudytów
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Lampa V16 na dachu samochodu
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Lampa V16 zamiast trójkąta, za brak 800 zł kary
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Nawrocki, Piekarczyk
Nawrocki dziękuje i śle życzenia charyzmatycznemu muzykowi. Wiedzieliście, że popiera Nawrockiego?
QUIZ PRL. Dla każdego dziadka 9/10 to obowiązek. 75 proc. młodych nie odpowie na 8 pytanie
QUIZ PRL. Dla każdego dziadka 9/10 to obowiązek. 75 proc. młodych nie odpowie na 8 pytanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj