Jak skutecznie pozbyć się much i os z domu? Sprawdzone domowe sposoby

Najlepszym sposobem na uniknięcie walki z owadami jest niedopuszczenie ich do środka. Twoje pierwsze kroki powinny skupić się na zabezpieczeniu domu przed "nieproszonymi gośćmi":
- Montaż moskitier: To najskuteczniejsza bariera. Zamontuj je w oknach i drzwiach balkonowych, aby swobodnie wietrzyć mieszkanie bez obaw o wlot owadów.
- Dbaj o czystość: Muchy i osy przyciągają zapachy. Myj blaty od razu po posiłkach, nie zostawiaj dojrzałych owoców na wierzchu i chroń miski z karmą dla zwierząt.
- Szczelne kosze: Regularnie opróżniaj kosze na śmieci i kompostowniki. Rozkładające się resztki organiczne to dla owadów prawdziwa uczta.
Domowe sposoby na muchy
Jeśli muchy już pojawiły się w pomieszczeniach, zastosuj metody, które wykorzystują ich niechęć do konkretnych zapachów oraz proste pułapki:
- Pułapka z octu: Do szklanki wlej ocet jabłkowy z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń. Przykryj ją folią spożywczą z kilkoma dziurkami. Muchy wlecą do środka, ale nie zdołają wyjść.
- Naturalne aromaty: Muchy nienawidzą zapachu goździków, cytryny, mięty i lawendy. Spryskaj ramy okienne mieszanką wody z octem (w proporcji 1:1), aby zniechęcić je do siadania na oknach.
- Lepy i lampy: W ustronnych miejscach sprawdzą się tradycyjne lepy. Jeśli problem jest większy, zainwestuj w lampy owadobójcze, które skutecznie przyciągają i eliminują owady.
Jak skutecznie odstraszyć osy?
Osy bywają bardziej agresywne, dlatego walka z nimi wymaga nieco ostrożności:
- Zapachy, których nie znoszą: Osy uciekają przed aromatem eukaliptusa, mięty pieprzowej, goździków oraz trawy cytrynowej. Nasącz waciki olejkami eterycznymi i umieść je przy oknach. W ogrodzie warto posadzić lawendę i miętę.
- Metoda z kawą: Postaw na stole żaroodporne naczynie i pal w nim ziarna kawy. Dym skutecznie zniechęca osy do zbliżania się do stołu.
- Pułapki selektywne: Zwieś na zewnątrz (z dala od okien!) butelkę wypełnioną wodą z cukrem lub sokiem. Osy wlecą do środka, co odciągnie je od wnętrza budynku.
Co zrobić, gdy osy zbudowały gniazdo?
Jeśli zauważysz, że osy regularnie wlatują do domu, sprawdź strych, szczeliny w elewacji lub miejsca pod dachem. Likwidację gniazda przeprowadzaj wyłącznie wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy owady są mniej aktywne.
Użyj wtedy specjalistycznej "gaśnicy" na osy i szerszenie (pianki lub sprayu o dużym zasięgu). Jeśli gniazdo znajduje się w trudnym miejscu lub czujesz się niepewnie – nie ryzykuj. Wezwij profesjonalną firmę dezynsekcyjną, która usunie zagrożenie w sposób bezpieczny dla domowników.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.