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Jak skutecznie pozbyć się much i os z domu? Sprawdzone domowe sposoby

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:18
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Jak skutecznie pozbyć się much i os z domu? Sprawdzone domowe sposoby/Shutterstock
Muchy i osy potrafią zepsuć każdy letni dzień, wlatując do naszych mieszkań i domów. Zamiast sięgać po silną chemię, wypróbuj skuteczne domowe metody, które szybko rozwiążą problem. Poznaj najlepsze sposoby na odstraszanie owadów, dowiedz się, jak zabezpieczyć okna oraz jak stworzyć proste pułapki, dzięki którym odzyskasz spokój w swoim domu.

Najlepszym sposobem na uniknięcie walki z owadami jest niedopuszczenie ich do środka. Twoje pierwsze kroki powinny skupić się na zabezpieczeniu domu przed "nieproszonymi gośćmi":

  • Montaż moskitier: To najskuteczniejsza bariera. Zamontuj je w oknach i drzwiach balkonowych, aby swobodnie wietrzyć mieszkanie bez obaw o wlot owadów.
  • Dbaj o czystość: Muchy i osy przyciągają zapachy. Myj blaty od razu po posiłkach, nie zostawiaj dojrzałych owoców na wierzchu i chroń miski z karmą dla zwierząt.
  • Szczelne kosze: Regularnie opróżniaj kosze na śmieci i kompostowniki. Rozkładające się resztki organiczne to dla owadów prawdziwa uczta.

Domowe sposoby na muchy

Jeśli muchy już pojawiły się w pomieszczeniach, zastosuj metody, które wykorzystują ich niechęć do konkretnych zapachów oraz proste pułapki:

  • Pułapka z octu: Do szklanki wlej ocet jabłkowy z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń. Przykryj ją folią spożywczą z kilkoma dziurkami. Muchy wlecą do środka, ale nie zdołają wyjść.
  • Naturalne aromaty: Muchy nienawidzą zapachu goździków, cytryny, mięty i lawendy. Spryskaj ramy okienne mieszanką wody z octem (w proporcji 1:1), aby zniechęcić je do siadania na oknach.
  • Lepy i lampy: W ustronnych miejscach sprawdzą się tradycyjne lepy. Jeśli problem jest większy, zainwestuj w lampy owadobójcze, które skutecznie przyciągają i eliminują owady.
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Jak skutecznie odstraszyć osy?

Osy bywają bardziej agresywne, dlatego walka z nimi wymaga nieco ostrożności:

  • Zapachy, których nie znoszą: Osy uciekają przed aromatem eukaliptusa, mięty pieprzowej, goździków oraz trawy cytrynowej. Nasącz waciki olejkami eterycznymi i umieść je przy oknach. W ogrodzie warto posadzić lawendę i miętę.
  • Metoda z kawą: Postaw na stole żaroodporne naczynie i pal w nim ziarna kawy. Dym skutecznie zniechęca osy do zbliżania się do stołu.
  • Pułapki selektywne: Zwieś na zewnątrz (z dala od okien!) butelkę wypełnioną wodą z cukrem lub sokiem. Osy wlecą do środka, co odciągnie je od wnętrza budynku.

Co zrobić, gdy osy zbudowały gniazdo?

Jeśli zauważysz, że osy regularnie wlatują do domu, sprawdź strych, szczeliny w elewacji lub miejsca pod dachem. Likwidację gniazda przeprowadzaj wyłącznie wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy owady są mniej aktywne.

Użyj wtedy specjalistycznej "gaśnicy" na osy i szerszenie (pianki lub sprayu o dużym zasięgu). Jeśli gniazdo znajduje się w trudnym miejscu lub czujesz się niepewnie – nie ryzykuj. Wezwij profesjonalną firmę dezynsekcyjną, która usunie zagrożenie w sposób bezpieczny dla domowników.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mieszkanieMuchyosy
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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