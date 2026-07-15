Szklanka przed snem i śpisz jak niemowlak. Ten napój czyni cuda i jest naturalny

Gdy myślimy o wiśniach, najczęściej pojawiają się konfitury lub kompoty. Bardzo zdrowy jest jednak sok wiśniowy.

Sezon na wiśnie

Sezon na polskie wiśnie właśnie trwa w najlepsze. Pełnia zbiorów przypada na lipiec, a owoce będą dostępne do końca sierpnia. Wiśnie mają wiele witamin i minerałów, są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny. Regularne jedzenie wiśni wspiera zdrowie skóry, stawów, serca oraz pomaga poprawić jakość snu dzięki obecności melatoniny.

Zalety soku z wiśni

Sok z wiśni zawiera w jednej szklance ok. 88 kcal, jest więc mniej kaloryczny niż sok pomarańczowy czy jabłkowy. Szklanka soku z wiśni to prawdziwa multiwitamina - są tu takie witaminy jak C, A, E, K oraz witaminy z grupy B, a także minerały takie jak potas, wapń, fosfor, żelazo, sód, cynk i magnez. Sok z wiśni wspiera nasz układ odpornościowy, ma wpływ na piękną, skórę, paznokcie oraz włosy.

Sok z wiśni - naturalny środek wspierający zdrowy sen

Jak już wspomnieliśmy, w soku z wiśni jest melatonina, które sprzyja zdrowemu nocnemu odpoczynkowi. Jest tam także tryptofan, który reguluje rytm dobowy i ułatwia zasypianie. Wypicie szklanki soku przed snem może znacząco poprawić jakość snu i jednocześnie wpłynąć na lepszą regenerację organizmu.

Jaki sok z wiśni wybierać i jak go stosować

Pijemy 100-procentowy sok z wiśni, tłoczony bez dodatku cukru. Można kupić gotowy sok - taki bez konserwantów. Jeśli robimy sok w domu, przed wyciskaniem soku trzeba wiśnie wydrylować. Wypijamy około 100 ml soku na 30–60 minut przed snem. Efekty są najbardziej zauważalne przy regularnym piciu przez około 2 tygodnie. Można pić sam sok lub wymieszać go z odrobiną wody.