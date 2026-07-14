To jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Wspiera serce, jelita i świetnie gasi pragnienie. Latem działa lepiej niż woda

Czym właściwie jest ayran?

Ayran to tradycyjny napój wywodzący się z Turcji. Przygotowuje się go z naturalnego jogurtu, zimnej wody i niewielkiej ilości soli. Dzięki temu jest lekki, orzeźwiający i świetnie sprawdza się podczas upałów. W przeciwieństwie do słodzonych napojów nie zawiera dodatku cukru. Dostarcza natomiast białka, wapnia, fosforu oraz żywych kultur bakterii.

Dlaczego uważa się ayran za jeden z najzdrowszych napojów?

Najważniejsza zaletą ayranu jest prosty skład i wysoka wartość odżywcza. Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może korzystnie wpływać na mikrobiotę jelitową, która odgrywa ważną rolę w odporności, trawieniu i metabolizmie. Ajran bardzo dobrze nawadnia organizm, dostarcza pełnowartościowego białka, jest źródłem wapnia potrzebnego kościom, zawiera probiotyki wspierające florę jelitową, syci znacznie lepiej niż słodkie napoje.

Ayran wspiera serce

Sam ayran nie jest lekiem na nadciśnienie ani wysoki cholesterol. Jednak jogurt naturalny i fermentowane produkty mleczne są elementem zdrowej diety, która może wspierać układ sercowo-naczyniowy. Niektóre badania sugerują również, że regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może pomagać w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego i profilu lipidowego. Warto jednak pamiętać, że efekt zależy od całego stylu życia, a nie od jednego produktu.

Ważne: Ayran z półek sklepowych zawiera sól, dlatego osoby z nadciśnieniem powinny wybierać wersje z mniejszą zawartością sodu lub przygotować napój samodzielnie.

Idealny napój na upały

Latem wraz z potem tracimy nie tylko wodę, ale również elektrolity. Ayran zawiera naturalny sód, potas oraz wapń, dlatego pomaga uzupełniać składniki mineralne po wysiłku lub podczas wysokich temperatur. Jednocześnie jest znacznie mniej kaloryczny niż większość słodzonych napojów.

Zawarte w ayranie białko i naturalna gęstość napoju sprawiają, że opróżnianie żołądka przebiega znacznie wolniej niż w przypadku samej wody. Dzięki temu nawodnienie organizmu może utrzymywać się dłużej, dlatego ayran bywa określany mianem naturalnego izotoniku.

Letni przepis na domowy ayran z miętą

To wersja idealna na gorące dni. Składniki:

250 ml gęstego jogurtu naturalnego,

250 ml bardzo zimnej wody,

szczypta soli (można pominąć),

kilka listków świeżej miety,

kilka cienkich plasterków ogórka,

kostki lodu,

opcjonalnie odrobina soku z cytryny czy szczypta pieprzu.

Jogurt przelewamy do wysokiego naczynia i stopniowo dodajemy zimną wodę, energicznie mieszając lub miksując przez około minutę. Napój powinien być lekko spieniony. Na koniec dodajemy szczyptę soli , wrzucamy kostki lodu, miętę oraz plasterki ogórka. Odrobina soku z cytryny sprawi, że smak ayranu będzie bardziej orzeźwiający.

Kto powinien pić ayran?

Napój szczególnie dobrze sprawdzi się u osób:

szukających zdrowej alternatywy dla słodzonych napojów,

aktywnych fizycznie,

chcących zwiększyć spożycie białka,

dbających o jelita i prawidłowe trawienie.

Nie będzie natomiast dobrym wyborem dla osób z nietolerancją laktozy (chyba że użyją jogurtu bezlaktozowego).