Mała kuchnia może być bardzo przytulna i funkcjonalna. Wszystko jednak warto dobrze przemyśleć. Ociekacz do naczyń zajmuje np. bardzo dużo miejsca na kuchennym blacie. Co więc począć, jeśli zależy nam na stojącej suszarce do naczyń. Na szczęście jest rozwiązanie. Ten przedmiot wyjmujemy tylko wtedy, gdy jest potrzebny, a potem chowamy do szuflady. Zajmuje naprawdę niewiele miejsca.

Wypróbuj ten sprytny sposób na suszenie naczyń

Zamiast dużego, nieporęcznego ociekacza, użyjmy maty do suszenia naczyń. Rozkładamy ją na kuchennym blacie tuż obok zlewu i odkładamy tam naczynia do wyschnięcia. Gdy wszystko jest już suche, mata wędruje do szafki lub szuflady. Kuchnia będzie dzięki temu przestronna i niezagracona.

Z czego się robi maty do suszenia naczyń?

Maty do suszenia naczyń są wykonane z silikonu lub mikrofibry. Silikonowe maty są bardziej wytrzymałe. Zwykle mają delikatne rowki albo wypustki, które odprowadzają wodę w jednym kierunku, czasem prosto do zlewu. Dobrze znoszą kontakt z ciepłymi garnkami i patelniami, nie odkształcają się i nie chłoną zapachów. Po użyciu wystarczy je opłukać, co ułatwia utrzymanie higieny. To dobre rozwiązanie dla osób, które zmywają często, ale nie chcą, by suszarka zagracała im kuchenny blat. Maty z mikrofibry są chłonne i miękkie. Woda błyskawicznie w nie wsiąka. Trzeba je regularnie prać, ale schną błyskawicznie.