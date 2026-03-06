10 marca – Dzień Mężczyzn w Polsce

W Polsce za najczęściej przyjmowaną datę Dnia Mężczyzn uznaje się 10 marca. To właśnie ten dzień pojawia się w wielu kalendarzach i bywa traktowany jako swoista odpowiedź na obchodzony dwa dni wcześniej Dzień Kobiet. Data ta ma również znaczenie symboliczne – 10 marca w Kościele katolickim przypada wspomnienie 40 Męczenników z Sebasty, czyli rzymskich żołnierzy skazanych na śmierć za wyznawaną wiarę. Motyw odwagi i wytrwałości stał się inspiracją do przypisania tego dnia świętu mężczyzn. Choć nie jest to święto oficjalne ani państwowe, z roku na rok zyskuje na popularności. Coraz częściej panowie otrzymują tego dnia życzenia, drobne prezenty czy symboliczne gesty – podobnie jak kobiety 8 marca. W wielu firmach, szkołach i instytucjach Dzień Mężczyzn bywa również okazją do niewielkich form świętowania.

19 listopada – Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

19 listopada przypada natomiast Międzynarodowy Dzień Mężczyzn (International Men’s Day). Święto to funkcjonuje na świecie od 1999 roku – zostało zapoczątkowane w Trynidadzie i Tobago, a później zyskało poparcie m.in. ze strony ONZ. Jego ideą nie jest wyłącznie celebrowanie męskości, lecz także zwrócenie uwagi na ważne kwestie społeczne, takie jak zdrowie mężczyzn, równość płci czy pozytywna rola, jaką odgrywają oni w rodzinach i w życiu społecznym.

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn ma bardziej formalny charakter i często towarzyszą mu różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Organizowane są kampanie informacyjne, działania profilaktyczne – na przykład zachęcające do badań zdrowotnych – oraz dyskusje dotyczące miejsca i roli mężczyzn w społeczeństwie. W wielu państwach, m.in. w Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Indiach, święto to zyskuje coraz większą popularność, choć w Polsce nadal pozostaje mniej znane niż Dzień Mężczyzn obchodzony w marcu .

Dzień Mężczyzn dwa razy w roku?

Czy w takim razie można mówić o dwóch Dniach Mężczyzn? W pewnym sensie tak. W Polsce znacznie częściej świętuje się 10 marca, co wynika głównie z jego bliskości z Dniem Kobiet oraz z tradycji, która z czasem utrwaliła się w naszym kraju. Z kolei 19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który ma szerszy, światowy wymiar i niesie ze sobą bardziej uniwersalne przesłanie. Podkreśla nie tylko znaczenie męskości, ale także zwraca uwagę na odpowiedzialność społeczną, rolę mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie oraz kwestie związane z ich zdrowiem psychicznym i fizycznym.

30 września - Dzień Chłopaka

Warto pamiętać o jeszcze jednej dacie – 30 września, kiedy obchodzony jest Dzień Chłopaka. Choć święto to nie ma oficjalnego statusu, cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza wśród młodszych osób, takich jak uczniowie czy studenci. W szkołach i na uczelniach często towarzyszą mu różnego rodzaju zabawy, konkursy, drobne prezenty oraz symboliczne życzenia dla kolegów z klasy lub grupy.

Dzień Chłopaka ma zdecydowanie lżejszy i mniej oficjalny charakter niż Dzień Mężczyzn, ale stanowi dobrą okazję do wspólnego świętowania i integracji. Zdarza się jednak, że 30 września zaczyna być traktowany jako dzień wszystkich mężczyzn, niezależnie od wieku. W efekcie wiele osób nie rozróżnia już wyraźnie tych dwóch świąt i używa ich nazw zamiennie.