Zazwyczaj włosy farbuje się co 4-6 tygodni - wtedy pojawia się odrost i trzeba uzupełnić kolor. Częstotliwość farbowania włosów zależy od wielu czynników, to m.in. szybkość wzrostu włosów, rodzaj koloryzacji, kondycja włosów i stosowane produkty.

Opinia eksperta o koloryzacji włosów - tak często można to robić

Jak mówi dermatolog dr Zhao Zhaoming w rozmowie na portalu vogue.co.uk, nie można włosów farbować zbyt często. Można się bowiem narazić na poważne problemy. Zdaniem eksperta, włosy najlepiej farbować nie częściej niż raz na trzy miesiące, czyli maksymalnie cztery razy w roku. Dlaczego to takie ważne? Farby do włosów zawierają substancje chemiczne, które mogą przenikać przez skórę głowy i powodować np. alergie. Dlatego przed farbowaniem warto wykonać próbę i nałożyć niewielką ilość farby np. za uchem - jeśli skóra będzie zaczerwieniona i zacznie swędzieć, nie należy używać tego preparatu.

Tak zabezpieczymy skórę głowy przed farbowaniem

Lekarz podkreślił, że warto nakładać przed farbowaniem na skórę głowy warstwę ochronną w postaci np. oleju kokosowego lub arganowego. Substancje te stworzą barierę lipidową i ograniczą wchłanianie substancji chemicznych. Dzięki temu zapobiegniemy ewentualnym podrażnieniom i reakcjom alergicznym.

Co zawierają preparaty do farbowania włosów

Preparaty do farbowania włosów zawierają substancje chemiczne, takie jak amoniak, etanoloamina, nadtlenek wodoru i parafenylenodiaminę. Powodują one otworzenie łuski włosa, dzięki czemu możliwa jest zmiana koloru. Substancje te powodują też niestety suchość i łamliwość włosów. "Proces chemiczny może osłabić strukturę włosa. Wpływa negatywnie na elastyczność. Jeśli chodzi o skórę głowy, substancje chemiczne mogą usuwać naturalny sebum, pozostawiając ją suchą i podrażnioną, powodując łuszczenie się i czyniąc ją podatną na działanie czynników zewnętrznych" - przestrzega dermatolog.