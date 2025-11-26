Jonasz: Pochodzenie i biblijna historia

Jonasz to imię, które wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza "gołąb". Jest to imię biblijnego proroka, którego historię opisuje Stary Testament w Księdze Jonasza. Bóg wysłał Jonasza do Niniwy, aby ostrzegł mieszkańców przed zagładą. Jonasz jednak zbuntował się i uciekł.

Podczas ucieczki na statku rozpętała się burza. Jonasz przyznał, że to z jego winy, i poprosił o wyrzucenie za burtę. Morze się uspokoiło, a prorok został połknięty przez wielką rybę, gdzie spędził trzy dni, modląc się.

Na rozkaz Boga ryba wypluła Jonasza na brzeg. Prorok w końcu wypełnił swoją misję, a mieszkańcy Niniwy okazali skruchę, ratując miasto.

Mężczyźni o imieniu Jonasz: Czy faktycznie przynoszą pecha?

Jonasz nie jest popularnym wyborem w Polsce. W pierwszej połowie 2025 roku to imię otrzymało zaledwie trzynastu chłopców. Imię Jonasz powszechnie kojarzy się z pechem. To dlatego, że w potocznym języku "jonaszem" zaczęto nazywać osoby, które wprawdzie potrafią wyjść z opresji bez szwanku, ale jednocześnie sprowadzają nieszczęście na innych (np. na współtowarzyszy podróży, tak jak w historii biblijnej).

Cechy Jonasza

Mimo negatywnego skojarzenia, Jonasz to imię, które opisuje mężczyzn:

Inteligentnych : Potrafią analizować i wyciągać wnioski.

: Potrafią analizować i wyciągać wnioski. Statecznych i silnych: Są słowni i stabilni emocjonalnie.

i silnych: Są słowni i stabilni emocjonalnie. Egoistycznych: Czasami lubią postawić na swoim, ale potrafią też zrozumieć błędy, jeśli ktoś im je wskaże.

Imieniny Jonasz obchodzi 21 września oraz 12 listopada. Najlepiej pasuje do osób spod znaku Panny.

