Skórze naszych rąk szkodzą czynniki chemiczne i zmienne warunki atmosferyczne, ale równie niekorzystny wpływ na nią mają chlorowana woda i mydło antybakteryjne. Naukowcy już dawno udowodnili, że pod względem skuteczności usuwania bakterii nie ma różnicy między zwykłym mydłem a tym - antybakteryjnym. Tego typu specyfiki niszczą za to ochronny płaszcz lipidowy skóry, powodując jej przesuszanie. Zamiast nich specjaliści proponują, by do codziennej pielęgnacji używać mydeł o pH zbliżonym do skóry, które nie uszkodzą tzw. płaszcza ochronnego skóry, odpowiedzialnego m.in. za nawilżenie.

– Substancje antybakteryjne mogą działać drażniąco, a nawet uczulać. Również zwykłe mydła zasadowe wpływają negatywnie na kondycję skóry. Do mycia rąk radzę używać kostek myjących o pH niższym niż 7, np. tzw. syndetów, to skrót od syntetycznych detergentów, które mają pH lekko kwaśne i nie zaburzają naturalnej równowagi skóry. Dobre będą również mydła glicerynowe, a także środki zawierające emolienty o właściwościach nawilżających np. na bazie masła shea, oliwy z oliwek czy aloesu – wymienia Anna Smolińska, kosmetolog z Body Care Clinic.

Pierwsza tajemnica pięknych dłoni brzmi: Aby nie szkodzić dłoniom, unikaj drażniących mydeł zasadowych.

Dopełnieniem kuracji oczyszczającej powinien być peeling wykonywany raz w tygodniu. Dzięki niemu martwy naskórek zostanie złuszczony, a to pobudzi skórę do regeneracji i produkcji nowych, młodych komórek. Jednocześnie poprawi się mikrokrążenie krwi. Peeling sprawi, że wszelkie preparaty i substancje odżywcze z kremów i balsamów szybciej się wchłoną. Podpowiadamy: Peeling rąk możesz wykonać tym samym kosmetykiem, który akurat używasz do twarzy. Szczególnie polecane do skóry dłoni są jednak peelingi gruboziarniste. Jeśli nie masz takiego w domu, możesz zmieszać brązowy cukier z oliwą z oliwek – źródłem witamin A i E, a następnie wmasować w skórę rąk. Jeśli na twoich dłoniach pojawiły się przebarwienia, możesz do tej mieszanki dodać soku z cytryny. Zabrakło ci cukru? Wykorzystaj bogate w witaminy i minerały płatki owsiane. Dopełnieniem kuracji może być maseczka regenerująca zawierająca np. ekstrakty z dzikiej róży i alg.

Druga tajemnica to: Skóra dłoni też potrzebuje złuszczenia.

Nasze ręce nie są ze stali, a ich skóra należy do najdelikatniejszych. Dlaczego więc traktujesz ją jakby była niezniszczalna, myjąc naczynia, podłogę i farbując włosy bez rękawiczek? Dermatolodzy zalecają, by używać ich za każdym razem, gdy skóra ma kontakt z detergentami. Szczególnie polecane są rękawiczki winylowe, bezpudrowe do skóry wrażliwej oraz takie, które zawierają dodatek aloesu. A jak chronić dłonie przed smogiem, mrozem i słońcem? Pomocny okaże się krem przeciwsłoneczny. Preparat z filtrem co najmniej SPF 30 ochroni nasze dłonie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV, jeśli będziemy pamiętać o nakładaniu go na ręce kilka razy w ciągu dnia.

Tajemnica trzecia: Rękawiczki ochronne i krem przeciwsłoneczny powinny znaleźć się na stałe na twojej liście zakupów.

Zastosowanie kremu do rąk przed wyjściem z domu to zdecydowanie za mało. Bierz przykład z najlepszych, szczególną uwagę poświęcając nawilżaniu. Słynna Adelle Uddo – supermodelka dłoni przyznaje, że nawilża je nawet dziesięć razy dziennie. To nie przesada. Dłonie są szczególnie narażone na przesuszanie zwłaszcza, gdy pogoda nie rozpieszcza.

– W nawilżających kremach do rąk warto poszukiwać naturalnych składników np. wyciągu z aloesu, ekstraktu z kwiatu pomarańczy, płatków owsianych czy naturalnych olejów. Przywracają one ładny, zdrowy wygląd i mają właściwości regeneracyjne. Kremy o konsystencji gęstej śmietany należy nakładać na noc. W ciągu dnia używamy wielokrotnie takich, które się szybko wchłaniają – radzi Anna Smolińska.

Specjaliści podpowiadają, by zaopatrzyć się w kilka niewielkich tubek z preparatami nawilżającymi do rąk. Jedną z nich nosić codziennie w torebce. Resztę zostawić tam, gdzie dłonie narażone będą na przesuszenie, np. obok zlewu w łazience, przy zlewozmywaku w kuchni lub w przedpokoju, przyda się przed wyjściem. Na mocno zniszczone dłonie wybieraj tłustsze kremy np. z masłem kakaowym lub kokosowym, które zabezpieczą przed utratą wody, a także z regenerującymi alantoiną i d-pantenolem.

Tajemnica czwarta: Aby nie dopuścić do przedwczesnego starzenia się skóry dłoni, nawilżaj ją kilka razy dziennie.

Dlaczego ręce starzeją się szybciej niż twarz? Ich skóra jest bardzo delikatna, z niewielką ilością gruczołów łojowych, włókien kolagenu oraz elastyny i cienką warstwą tkanki tłuszczowej. Wszystko to sprawia, że pierwsze zmarszczki na rękach możemy zauważyć już po trzydziestce, a plamy starcze u pięćdziesięciolatki. Procesy te można jednak odwrócić.

- Mało osób wie, ale popularny wśród celebrytów zabieg z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, stosuje się również na dłonie, a nie tylko na twarz czy dekolt. Korzystnie wpływa na rewitalizację skóry, poprawia produkcję kolagenu i odejmuje kilka lat. Dodatkowo można zastosować wypełnienie kwasem hialuronowym, który ma właściwości zatrzymujące wodę, dzięki czemu dłonie będą lepiej nawilżone i gładkie – mówi kosmetolog.

Poprawę elastyczności uzyskuje się np. po zabiegu laserowego ujędrniania skóry. W przypadku lasera Nd:Yag, promień o długości 1064 nm podziała obkurczająco na włókna kolagenowe i elastylowe, podgrzewając skórę do temperatury 40oC. Dzięki temu skóra wygładzi się, a zmarszczki ulegną spłyceniu. Co ciekawe, przez następne cztery tygodnie następować będzie przemodelowanie kolagenu w skórze. Efekt końcowy to młodsze dłonie z napiętą, ujędrnioną, nawilżoną i rozświetloną skórą.

Aby efekty utrzymywały się jak najdłużej, warto regularnie pielęgnować dłonie np. w kąpieli parafinowej, która działa kojąco i korzystnie wpłynie na nawilżenie skóry. Wygładza, poprawia elastyczność odżywiając dodatkowo paznokcie, które zostaną też przy okazji profesjonalnie wypielęgnowane i ozdobione modnym wzorem. Kąpiel parafinowa to także skuteczna forma ochrony dłoni.

Tajemnica piąta: Aby mieć wyjątkowo piękne dłonie, regularnie korzystaj z profesjonalnych zabiegów regenerujących i pielęgnujących.