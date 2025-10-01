W lodówce często jest wilgotno. Kropelki wody osadzają się na jej ściankach. Sprzyja to rozwojowi bakterii, pojawia się pleśń, a w lodówce nieprzyjemnie pachnie. Wiele produktów spożywczych, które trzymamy w lodówce, szybko przesiąka innymi zapachami. Nie tylko o zapach i o względy estetyczne chodzi. Spleśniałe produktu spożywcze nie nadają się do jedzenia.

Jak usunąć pleśń z lodówki?

Lodówkę trzeba utrzymywać w czystości. Gdy zauważymy, że pojawia się tam pleśń, musimy ją natychmiast usunąć. Wnętrze lodówki trzeba przemyć ciepłą wodą z octem lub sodą oczyszczoną, a potem wysuszyć i przewietrzyć. Sprawdzamy regularnie świeżość produktów, które trzymamy w lodówce. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, wyrzucamy je. Zdrowie najważniejsze.

Dlaczego wkłada się papier toaletowy do lodówki?

W sieci krąży od jakiegoś czasu trik z papierem toaletowym w lodówce. O co chodzi? Papier toaletowy w lodówce stosowany jest jako naturalny pochłaniacz wilgoci i zapachów. Papier ma bowiem właściwości higroskopijne. Internauci twierdzą, że taki lifehack stosują ludzie z branży hotelarskiej. Czyli, wyjmujemy papier toaletowy z opakowania i wkładamy na półkę do lodówki. Gdy zwilgotnieje, wymieniamy rolkę na suchą.

Co na to specjaliści?

Wielu specjalistów odradza wkładanie rolki papieru toaletowego do lodówki. Jak twierdzą, mnożą się tam bakterie, a papier zatrzymuje wilgoć. Najważniejsza jest odpowiednia higiena. Lodówkę należy myć choć raz w miesiącu i na bieżąco sprawdzać świeżość jedzenia.