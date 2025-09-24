Robisz to z otwartą puszką z jedzeniem? Lepiej przestań

Wstawianie otwartych puszek do lodówki nie jest dobrym pomysłem. Choć wydaje się to wygodnym i szybkim rozwiązaniem, niesie za sobą realne zagrożenia dla zdrowia i jakości przechowywanej żywności.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów ds. żywienia i bezpieczeństwa żywności, po otwarciu konserwy należy niezwłocznie przełożyć jej zawartość do szczelnego pojemnika. Najlepiej sprawdzają się w tym celu pojemniki szklane lub plastikowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, które są wolne od substancji szkodliwych, takich jak BPA.

Dlaczego otwarte puszki w lodówce to zły pomysł?

Wnętrze wielu puszek pokryte jest specjalną powłoką, która chroni żywność przed kontaktem z metalem. Po otwarciu i naruszeniu tej warstwy, jedzenie, szczególnie to o kwaśnym odczynie (jak np. pomidory, warzywa w zalewie octowej), wchodzi w reakcję z metalem puszki (stalą lub aluminium). Ten proces, nazywany utlenianiem, może prowadzić do przenikania do żywności szkodliwych substancji. Chociaż nowoczesne puszki są znacznie bezpieczniejsze niż te dawniej produkowane z cyny, nadal istnieje ryzyko, że metale takie jak cynk mogą migrować do produktu, nadając mu nieprzyjemny, metaliczny posmak, a w większych ilościach mogą podrażniać żołądek.

Dodatkowo, wiele puszek wyłożonych jest żywicami epoksydowymi, które zawierają bisfenol A (BPA). Substancja ta, uznawana za potencjalnie szkodliwądla układu hormonalnego, może przenikać do jedzenia, zwłaszcza gdy jest ono przechowywane w otwartej puszce.

Puszki konserwowe są szczelne, co pozwala na długotrwałe przechowywanie żywności w sterylnym środowisku. Po otwarciu ta hermetyczność zanika, a zawartość puszki zostaje wystawiona na działanie powietrza i mikroorganizmów obecnych w lodówce. W rezultacie jedzenie jest znacznie bardziej narażone na szybkie psucie się, pleśnienie i rozwój szkodliwych bakterii, takich jak np. Salmonella.

Kontakt z tlenem, a także wymiana zapachów w lodówce, prowadzą do utraty walorów smakowych i odżywczych produktu. Jedzenie może stać się gorzkie, nabrać metalicznego posmaku lub przejąć zapachy innych produktów, np. wędlin czy serów. Przechowywanie w szczelnym pojemniku nie tylko chroni przed utratą świeżości, ale także zachowuje pierwotny smak i aromat produktu.