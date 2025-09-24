Robisz to z otwartą puszką z jedzeniem? Lepiej przestań

Wstawianie otwartych puszek do lodówki nie jest dobrym pomysłem. Choć wydaje się to wygodnym i szybkim rozwiązaniem, niesie za sobą realne zagrożenia dla zdrowia i jakości przechowywanej żywności.

Reklama

Zgodnie z zaleceniami ekspertów ds. żywienia i bezpieczeństwa żywności, po otwarciu konserwy należy niezwłocznie przełożyć jej zawartość do szczelnego pojemnika. Najlepiej sprawdzają się w tym celu pojemniki szklane lub plastikowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, które są wolne od substancji szkodliwych, takich jak BPA.

Do jakich śmieci wyrzuca się styropian? Nie każdy rodzaj styropianu powinien trafić do tego samego kosza. Gdzie wyrzucić styropian po sprzęcie AGD, gdzie po jedzeniu, a gdzie styropian budowlany?
Do jakich śmieci wyrzuca się styropian? Nie każdy rodzaj styropianu powinien trafić do tego samego kosza. Gdzie wyrzucić styropian po sprzęcie AGD, gdzie po jedzeniu, a gdzie styropian budowlany?

Zobacz również

Dlaczego otwarte puszki w lodówce to zły pomysł?

Wnętrze wielu puszek pokryte jest specjalną powłoką, która chroni żywność przed kontaktem z metalem. Po otwarciu i naruszeniu tej warstwy, jedzenie, szczególnie to o kwaśnym odczynie (jak np. pomidory, warzywa w zalewie octowej), wchodzi w reakcję z metalem puszki (stalą lub aluminium). Ten proces, nazywany utlenianiem, może prowadzić do przenikania do żywności szkodliwych substancji. Chociaż nowoczesne puszki są znacznie bezpieczniejsze niż te dawniej produkowane z cyny, nadal istnieje ryzyko, że metale takie jak cynk mogą migrować do produktu, nadając mu nieprzyjemny, metaliczny posmak, a w większych ilościach mogą podrażniać żołądek.

Dodatkowo, wiele puszek wyłożonych jest żywicami epoksydowymi, które zawierają bisfenol A (BPA). Substancja ta, uznawana za potencjalnie szkodliwądla układu hormonalnego, może przenikać do jedzenia, zwłaszcza gdy jest ono przechowywane w otwartej puszce.

Puszki konserwowe są szczelne, co pozwala na długotrwałe przechowywanie żywności w sterylnym środowisku. Po otwarciu ta hermetyczność zanika, a zawartość puszki zostaje wystawiona na działanie powietrza i mikroorganizmów obecnych w lodówce. W rezultacie jedzenie jest znacznie bardziej narażone na szybkie psucie się, pleśnienie i rozwój szkodliwych bakterii, takich jak np. Salmonella.

Kontakt z tlenem, a także wymiana zapachów w lodówce, prowadzą do utraty walorów smakowych i odżywczych produktu. Jedzenie może stać się gorzkie, nabrać metalicznego posmaku lub przejąć zapachy innych produktów, np. wędlin czy serów. Przechowywanie w szczelnym pojemniku nie tylko chroni przed utratą świeżości, ale także zachowuje pierwotny smak i aromat produktu.