Dlaczego kasztany to idealny detergent?

Zwykłe kasztany zbierane w parku nie kojarzą się z idealnym składnikiem domowego płynu do prania. Są jedna do tego stworzone. Dlaczego? Kluczem są saponiny - naturalne związki o silnym działaniu pieniącym. Kiedy kasztanowa pulpa spotka się z wodą, saponiny aktywują się, działając identycznie jak tradycyjne surfaktanty (składniki aktywne) w proszkach.

Zalety kasztanowego płynu:

Przyjazny dla alergików : Nie podrażnia wrażliwej skóry.

: Nie podrażnia wrażliwej skóry. Zero waste : W 100 proc. biodegradowalny i eliminuje plastikowe opakowania.

: W 100 proc. biodegradowalny i eliminuje plastikowe opakowania. Skuteczny: Bez problemu rozpuszcza codzienne zabrudzenia.

Ekologiczny płyn do prania DIY: Przepis

Przygotowanie tego ekologicznego detergentu zajmie Ci zaledwie chwilę. Potrzebujesz tylko kasztanów i gorącej wody.

Rozdrobnienie : Za pomocą blendera, noża lub młotka zmień kasztany w drobną pulpę.

: Za pomocą blendera, noża lub młotka zmień kasztany w drobną pulpę. Aktywacja : Zalej pulpę gorącą wodą. Odstaw na kilkadziesiąt minut - na powierzchni pojawi się piana, a ciecz zmieni kolor na mleczny.

: Zalej pulpę gorącą wodą. Odstaw na kilkadziesiąt minut - na powierzchni pojawi się piana, a ciecz zmieni kolor na mleczny. Stosowanie: Odcedź płyn, przelej do butelki i wlej około 1/3 szklanki do bębna pralki (lub użyj do prania ręcznego).

Nie tylko pranie: Inne zastosowanie kasztanów

Zastosowanie saponin nie kończy się w pralce. Kasztanowy wywar jest niesamowicie wszechstronny i z powodzeniem zastąpi większość chemicznych środków w Twoim domu.