Zakwas z buraków – właściwości

Zakwas z buraków to naturalny napój powstający w wyniku fermentacji mlekowej. Proces ten sprawia, że buraki uwalniają swoje najcenniejsze składniki w formie łatwo przyswajalnej. Najważniejsze właściwości zakwasu to:

działanie probiotyczne – dzięki bakteriom kwasu mlekowego zakwas wspiera mikroflorę jelitową i dba o prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego,

bogactwo witamin i minerałów – zawiera witaminy z grupy B, witaminę C, żelazo, magnez, potas i wapń,

działanie przeciwutleniające – obecne w burakach betacyjaniny neutralizują wolne rodniki i wspomagają ochronę komórek przed starzeniem,

wpływ na układ krążenia – regularne picie zakwasu pomaga obniżać ciśnienie tętnicze, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych i wspiera profilaktykę chorób serca,

oczyszczanie organizmu – zakwas wspiera procesy detoksykacji, wspomagając wątrobę i nerki.

To właśnie dzięki tak bogatemu składowi zakwas z buraków staje się naturalnym wsparciem w okresie wzmożonych infekcji.

Na co pomaga picie zakwasu z buraków?

Regularne spożywanie zakwasu przynosi szereg korzyści zdrowotnych. Oto najważniejsze z nich:

wzmacnia odporność – probiotyki wspierają jelita, które odpowiadają za dużą część odporności organizmu,

zapobiega anemii – wysoka zawartość żelaza i kwasu foliowego wspiera produkcję czerwonych krwinek,

poprawia trawienie – bakterie kwasu mlekowego regulują perystaltykę jelit i zmniejszają ryzyko zaparć,

dodaje energii – zakwas działa lekko pobudzająco, wspierając metabolizm i poprawiając samopoczucie,

wspiera regenerację po chorobie lub antybiotykoterapii – odbudowuje florę jelitową i pomaga szybciej odzyskać siły,

może wspomagać odchudzanie – dzięki regulacji pracy jelit i wpływowi na metabolizm, picie zakwasu sprzyja kontroli masy ciała.

Nie bez powodu dietetycy często porównują zakwas do naturalnego probiotyku. Jego działanie przypomina suplementy apteczne, ale w całkowicie naturalnej formie.

Jak zrobić zakwas z buraków krok po kroku?

Przygotowanie zakwasu z buraków w domu jest proste, a efekty zdecydowanie warte wysiłku. Oto sprawdzony przepis:

Składniki:

1 kg buraków, najlepiej ekologicznych,

2–3 ząbki czosnku,

1 łyżka soli kamiennej,

2–3 liście laurowe,

kilka ziaren ziela angielskiego,

1,5 litra przegotowanej, letniej wody.

Przygotowanie:

Buraki dokładnie umyj, obierz i pokrój na plastry lub ćwiartki. Włóż je do dużego słoja lub kamionkowego naczynia. Dodaj przyprawy oraz obrany czosnek. Zalej wszystko wodą z rozpuszczoną solą, tak aby buraki były całkowicie przykryte. Przykryj naczynie gazą lub talerzykiem, by umożliwić dostęp powietrza, ale chronić przed kurzem. Odstaw w ciepłe, zacienione miejsce na 5–7 dni. Codziennie sprawdzaj, czy na powierzchni nie tworzy się piana – jeśli tak, usuń ją łyżką. Po zakończeniu fermentacji odcedź zakwas, przelej do butelek i przechowuj w lodówce.

Taki domowy napój nie zawiera konserwantów, a dzięki naturalnej fermentacji zyskuje cenne właściwości prozdrowotne.

Kiedy pić zakwas z buraka: rano czy wieczorem?

Najczęściej zaleca się picie zakwasu rano, na czczo. Wtedy najlepiej wspiera procesy trawienne i oczyszczające organizmu. Szklanka zakwasu wypita przed śniadaniem pobudza jelita do pracy i poprawia przyswajanie składników odżywczych z posiłków.

Można go jednak spożywać również wieczorem, szczególnie jeśli celem jest regeneracja i wsparcie odporności. Wtedy zakwas działa wyciszająco na układ pokarmowy i sprzyja nocnej regeneracji. Ważne, by pić go regularnie, w ilości 50–100 ml dziennie.

Czy zakwas z buraków można pić codziennie?

Zakwas z buraków można bezpiecznie pić codziennie, pod warunkiem że nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Regularne spożywanie ma najlepsze efekty, ponieważ pozwala na stałe wzmacniać florę jelitową i wspierać odporność.

Warto jednak pamiętać, by zaczynać od mniejszych ilości, np. 30–50 ml dziennie, i stopniowo zwiększać porcję. Dzięki temu organizm lepiej przystosuje się do działania zakwasu, a ryzyko ewentualnych dolegliwości żołądkowych będzie minimalne.

Po jakim czasie widać efekty picia zakwasu z buraków?

Pierwsze pozytywne rezultaty można zauważyć już po kilku dniach – poprawę trawienia, większą lekkość i lepsze samopoczucie. Po około 2–3 tygodniach regularnego picia zakwasu organizm zaczyna odczuwać wyraźniejsze korzyści: wzmocnienie odporności, więcej energii oraz poprawę wyników morfologii krwi (szczególnie u osób z niedoborem żelaza).

Najlepsze efekty daje systematyczne picie przez cały sezon jesienno-zimowy – wtedy organizm jest lepiej przygotowany na infekcje i okresy osłabienia.

Kiedy nie wolno pić zakwasu z buraków?

Choć zakwas jest zdrowy i naturalny, nie każdy powinien po niego sięgać. Przeciwwskazania obejmują:

osoby z kamica nerkową lub problemami z nerkami – buraki zawierają dużo szczawianów,

osoby z niedociśnieniem – zakwas może dodatkowo obniżać ciśnienie krwi,

osoby z nadwrażliwością na produkty fermentowane – mogą odczuwać wzdęcia i dolegliwości trawienne,

pacjentów z ciężkimi chorobami przewodu pokarmowego – np. wrzodami w ostrym stadium.

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, aby ustalić, czy zakwas będzie odpowiedni dla danej osoby.