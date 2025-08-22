Jak skutecznie pozbyć się plam z potu? Oto najlepsze sposoby

Plamy z potu powstają w wyniku reakcji chemicznej między potem, bakteriami na skórze a składnikami dezodorantu, a nie tylko z powodu samego potu. Z tego powodu dezodoranty bez aluminium są polecane, ponieważ pozostawiają mniej śladów i redukują ryzyko przebarwień na ubraniach.

Jak zapobiegać plamom

Aby zminimalizować ryzyko powstawania plam na ubraniach, warto:

Poczekać, aż dezodorant całkowicie wyschnie na skórze przed założeniem ubrania.

Używać wkładek pod pachy, które wchłaniają pot, chroniąc tkaninę.

Wybierać odzież z oddychających materiałów, takich jak bawełna czy len.

Jak usunąć plamy z ubrań?

Jeśli plamy już się pojawiły, reaguj szybko, bo im świeższa plama, tym łatwiej ją usunąć. Do domowych sposobów należą:

Ocet : wymieszany z wodą, skutecznie usuwa plamy i neutralizuje nieprzyjemny zapach.

: wymieszany z wodą, skutecznie usuwa plamy i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Soda oczyszczona lub sok z cytryny: pasty z tych składników mają właściwości wybielające i świetnie sprawdzają się na jasnych tkaninach.

Ważne wskazówki: Zawsze sprawdzaj, czy wybrany środek jest odpowiedni dla danego materiału, kierując się metką odzieżową. Unikaj gorącej wody, ponieważ wysoka temperatura może utrwalić plamę, zamiast ją usunąć. Zachowaj ostrożność przy stosowaniu silnych, drogeryjnych odplamiaczy, aby nie uszkodzić delikatnych tkanin. Do usunięcia plam z potu można wykorzystać domowe, sprawdzone sposoby, które działają zarówno na białych, jak i kolorowych tkaninach, a nawet na materacach czy pościeli.

Jak pozbyć się plam z potu? Sposoby na białe ubrania

Jak pozbyć się plam z potu? Oto sposoby na pozbycie się takich plam z białych ubrań:

Mieszanka czyszcząca : Połącz sodę oczyszczoną, sól, wodę utlenioną i detergent. Wetrzyj miksturę w plamę i pozostaw na 4–6 godzin, a następnie wypierz.

: Połącz sodę oczyszczoną, sól, wodę utlenioną i detergent. Wetrzyj miksturę w plamę i pozostaw na 4–6 godzin, a następnie wypierz. Woda utleniona : Rozcieńcz ją z wodą w proporcji 1:1, nanieś na plamę i pozostaw na 30 minut.

: Rozcieńcz ją z wodą w proporcji 1:1, nanieś na plamę i pozostaw na 30 minut. Soda oczyszczona : Wymieszaj ją z wodą, tworząc pastę. Wetrzyj w plamę i zostaw na godzinę.

: Wymieszaj ją z wodą, tworząc pastę. Wetrzyj w plamę i zostaw na godzinę. Ocet i soda : Nałóż mieszankę octu i sody (2:3) na plamę, zostaw na godzinę, a potem upierz.

: Nałóż mieszankę octu i sody (2:3) na plamę, zostaw na godzinę, a potem upierz. Sok z cytryny : Nałóż sok na plamę i wystaw ubranie na słońce.

: Nałóż sok na plamę i wystaw ubranie na słońce. Pasta do zębów: Wetrzyj białą pastę (bez żelu) w plamę, pozostaw na 30 minut i wypierz.

Jak pozbyć się plam z potu? Sposoby na kolorowe ubrania

Oto sposoby na pozbycie się plam z potu z kolorowych ubrań:

Ocet : Świeże plamy polej octem, odczekaj 15 minut i wypierz.

: Świeże plamy polej octem, odczekaj 15 minut i wypierz. Roztwór octu i soli : Wymieszaj po pół szklanki octu i soli w wodzie. Moczyć w tym roztworze ubranie przez godzinę, a następnie wypierz.

: Wymieszaj po pół szklanki octu i soli w wodzie. Moczyć w tym roztworze ubranie przez godzinę, a następnie wypierz. Sok z cytryny : Wmasuj sok w delikatną tkaninę, pozostaw na 30 minut i wypierz.

: Wmasuj sok w delikatną tkaninę, pozostaw na 30 minut i wypierz. Uniwersalna mieszanka: Przygotuj roztwór z sody, wody utlenionej i wody w proporcji 1:1:1. Wetrzyj w plamę, pozostaw na godzinę i upierz.

Sposoby na plamy z potu i antyperspirantu

Najpierw usuń pozostałości dezodorantu, używając szczoteczki do zębów.

Wymieszaj ocet i płyn do naczyń w proporcji 1:1. Nałóż na plamę na 30 minut.

Rozgnieć tabletki aspiryny, połącz je z wodą i nałóż powstałą pastę na plamę na 2–3 godziny, po czym wypierz ubranie.

Sposoby na plamy z potu na materacu i pościeli