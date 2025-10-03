Cukier – dlaczego spożywamy go aż tyle?
To nie tylko słodycze. Cukier znajduje się w niemal każdym przetworzonym produkcie – jogurtach, sokach, płatkach, pieczywie, a nawet gotowych zupach. Jemy go często nieświadomie, bo ukrywa się pod innymi nazwami. Producenci go kochają – bo poprawia smak, a organizm szybko się od niego uzależnia.
„Biała śmierć” – jak cukier niszczy organizm?
Eksperci nie mają wątpliwości – nadmiar cukru to tykająca bomba. Oto, co robi z Twoim ciałem:
- przeciąża trzustkę i prowadzi do cukrzycy typu 2,
- uszkadza naczynia krwionośne, zwiększając ryzyko zawału i udaru,
- pogarsza kondycję skóry i przyspiesza starzenie,
- obniża odporność i zaburza florę jelitową,
- powoduje zaburzenia hormonalne i problemy z koncentracją,
- wpływa na wahania nastroju i jakość snu,
- zwiększa ryzyko depresji i otyłości brzusznej.
Polacy biją rekordy. Jemy więcej cukru niż kiedykolwiek
Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przeciętny Polak zjada 40 kg cukru rocznie. To tak, jakby zjadać ponad 20 łyżeczek dziennie – codziennie, przez cały rok. Tymczasem WHO zaleca, by nie przekraczać 6 łyżeczek dziennie.
Cukier a psychika – tego nie widać od razu
Nie chodzi tylko o wagę czy wyniki badań. Nadmiar cukru wpływa też na mózg – obniża nastrój, potęguje zmęczenie, zaburza sen. Im więcej go zjadasz, tym trudniej się skupić, a wieczorne spadki energii to często nie zmęczenie, tylko skok glukozy i szybki zjazd.
Czy da się coś z tym zrobić?
Tak – i nie trzeba rezygnować ze wszystkiego. Klucz to świadome czytanie etykiet i eliminowanie cukru ukrytego tam, gdzie się go nie spodziewasz. Warto też zamieniać słodkie przekąski na owoce, orzechy lub warzywa z hummusem.
