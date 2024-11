Jak uniknąć kradzieży na działce? Wartościowe rzeczy zabierz

Kradzieże na działkach to prawdziwa plaga, szczególnie w okresie jesienno-zimowy, gdy na ogródkach robi się pusto, a złodzieje mają możliwość, by niezauważenie plądrować nasze mienie. Co roku na policję wpływa mnóstwo zgłoszeń o kradzieżach i zniszczeniu mienia działkowców. Jak ustrzec się przed kradzieżą na działce? Złodzieje często włamują się do altan w poszukiwaniu cennych przedmiotów. Dlatego wszelkie wartościowe rzeczy np. elektronarzędzia czy sprzęt AGD - w miarę możliwości - warto zabrać z działki na czas zimy. Jeśli nie masz takiej możliwości, upewnij się, że te przedmioty są dodatkowo zabezpieczone.

Zabezpiecz okna i drzwi altany

Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie kradzieży na działce jest zabezpieczenie okien i drzwi altan. Przed zakończeniem sezonu upewnij się, że wszystkie zamki są w dobrym stanie. Jeśli masz wątpliwości, zainwestuj w nowe. Pomyśl również o zabezpieczeniu okien, np. okiennicami czy roletami. Szczelne okna i solidne zamki to najlepsza ochrona przed złodziejami, a także bezdomnymi, który w chłodnych miesiącach roku często szukają schronienia w altanach ogródków działkowych.

Utrzymuj kontakt z sąsiadami

Najlepszym sposobem na pilnowanie działki jest tzw. ochrona sąsiedzka. Warto utrzymywać dobre kontakty z sąsiadami, a także wymienić się z nimi numerami telefonów. Dzięki temu będzie mieć pewność o wzajemnej czujności obu stron. W razie dłuższej nieobecności dobrze, by ktoś zaglądał na naszą działkę i utrzymywał ją zadbaną. Nic tak nie przyciąga przestępców niż potencjalnie opuszczone mienie, o które nikt nie dba. Niepokojące zdarzenia na działce należy zgłaszać, dzwoniąc pod numer 112.