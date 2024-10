Ksiądz radzi, by zabrać dodatkowy znicz

Ksiądz Rafał Główczyński, znany na TikToku jako "Ksiądz z osiedla", regularnie edukuje internautów w kwestiach dotyczących religii i wiary. Również przed dniem Wszystkich Świętych zamieścił na swoim profilu kilka porad związanych z tym świętem. Już wkrótce miliony Polaków ruszą na cmentarze, by uczcić pamięć o zmarłych bliskich. Większość z nich zabierze ze sobą znicze i kwiaty, którymi udekorują groby. Ksiądz Główczyński radzi, by zabrać ze sobą jedną dodatkową rzecz, a mianowicie dodatkowy znicz, który postawimy na zapomnianym grobie obcej nam osoby.

Weźmy ze sobą dodatkową świeczkę, znajdźmy grób, gdzie nic się nie pali, zapalmy ją. Ja mam taki zwyczaj. Jednak przede wszystkim się pomódlmy. Bo to modlitwa jest największym darem, jaki tego dnia możemy zmarłym ofiarować - radzi duchowny.

Reklama

Co symbolizują znicze na Wszystkich Świętych?

Reklama

Uroczystość Wszystkich Świętych wpada 1 listopada. Według doktryny Kościoła katolickiego ma ono na celu upamiętnienie wszystkich zmarłych chrześcijan, którzy osiągnęli stan zabawienia, a ich dusze przebywają w niebie. Jest to tzw. święto nakazane, co oznacza, że katolicy tego dnia powinni uczestniczyć we mszy świętej. Polską tradycją w dniu Wszystkich Świętych jest odwiedzanie grobów bliskich i zapalanie na nich zniczy lub świeczek. Mają one symbolizować wieczną pamięć o zmarłych osobach i żal z powodu ich odejścia.