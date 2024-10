Witamina B12 (kobalamina): co to za związek i jakie ma znaczenie dla zdrowia

Witamina B12 - inaczej kobalamina - jest to związek chemiczny, który zawiera kobalt jako atom centralny. Jest to bardzo ważny związek dla zdrowia człowieka. Bowiem reguluje on produkcję czerwonych krwinek (czyli erytrocytów) znajdujących się we krwi. Należy ona do związków rozpuszczalnych w wodzie. A to oznacza, że nie jest ona magazynowana przez organizm człowieka. Zatem jej niedobory powinny być na bieżąco uzupełniane.

Witamina B12 jest niezbędna do prawidłowej produkcji erytrocytów. Zatem gdy jest jej za mało w organizmie, wówczas może to prowadzić do wystąpienia anemii megaloblastycznej. Jej objawami są m.in.: osłabienie, zmęczenie oraz bladość skóry.

Niedobór witaminy B12 to problem, który często pozostaje niezauważony. A to dlatego, że jego objawy rozwijają się powoli i są łatwe do zbagatelizowania. Wielu ludzi cierpi na chroniczne zmęczenie, problemy z koncentracją czy obniżony nastrój, przypisując te objawy stresowi lub też naturalnemu procesowi starzenia się. Tymczasem to właśnie brak kobalaminy może być przyczyną tych dolegliwości. Dlatego gdy czuje się permanentne osłabienie, warto zbadać poziom tego związku we krwi.

Ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12. Dzienne zapotrzebowanie na kobalaminę zależy od etapu życia. Największe jest ono u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a najmniejsze u niemowląt. Wynosi 0,5 µg do 2,8 µg dziennie.

Rola witaminy B12 w organizmie: jakie znaczenie ma kobalamina dla naszego zdrowia

Witamina B12 pełni kluczową rolę w wielu procesach metabolicznych organizmu. Jest niezbędna do produkcji czerwonych krwinek, a tym samym kluczowa w zapobieganiu anemii. B12wspomaga także prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Pozytywnie wpływa na koncentrację, pamięć oraz zdrowie psychiczne. B12 jest niezwykle istotna dla tego układu. Bowiem jest ona konieczna do budowy otoczek mielinowych, które to otaczają komórki nerwowe. Uczestniczy również w tworzeniu neuroprzekaźników.

Jednym z głównych zadań witaminy B12 jest wspomaganie produkcji energii na poziomie komórkowym. Jej brak prowadzi do uczucia chronicznego zmęczenia, a także problemów z apetytem i trawieniem. Wpływa ona na przemiany metaboliczne węglowodanów i tłuszczów. Bierze także udział w syntezie białek oraz przemianach puryn i pirymidyn - czyli zasad azotowych, które są składnikami budulcowymi materiału genetycznego (DNA).B12 jest również niezbędna w procesach przemiany kwasu foliowego do jego aktywnych biologicznie postaci.

Objawy niedoboru witaminy B12: na co zwrócić uwagę

Jednym z problemów związanych z niedoborem witaminy B12 jest to, że jego objawy zazwyczaj rozwijają się stopniowo i mogą być mylone z innymi dolegliwościami. Osoby z niedoborem kobalaminy mogą odczuwać ogólne osłabienie, problemy z pamięcią oraz trudności w koncentracji. To, co na początku wydaje się zwykłym zmęczeniem, może z czasem przerodzić się w poważniejsze problemy zdrowotne.

Niedobór tej witaminy może prowadzić do problemów neurologicznych, takich jak mrowienie wkończynach, ich drętwienie, a nawet zaburzeniarównowagi. Często pojawiają się także zaburzenia poznawcze, takie jak trudności z nauką czy zapominanie się. Niedobór witaminy B12 wpływa również na stan psychiczny. Może wywoływać stany depresyjne, ciągły niepokój oraz wahania nastroju. Do innychobjawówniedoboruB12 zalicza się także m.in.:

duszność i przyspieszoną akcję serca;

utrata apetytu;

nudności, zaparcia lub biegunki;

utratę masy ciała;

bóle brzucha;

problemy z trawieniem;

pieczenie języka;

objawy chorób układu krążenia np.: miażdżycy).

Gdzie występuje witamina B12

Witamina B12 występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, ponieważ jest wytwarzana przez bakterie znajdujące się w przewodach pokarmowych zwierząt. Do najważniejszych źródeł witaminy B12 zalicza się:

mięso (czerwone mięso, drób, wątróbka);

ryby i owoce morza;

jaja;

nabiał (mleko, sery, jogurty).

Warto zadbać o odpowiedni poziom witaminy B12 w organizmie, ponieważ jest ona bardzo ważna dla zdrowia. Ponieważ nie występuje naturalnie w roślinach, osoby nie spożywające produktów pochodzenia zwierzęcego, powinny zadbać o jej suplementację.