Egzotyczny owoc wspierający zdrowie i odporność: jak wygląda i skąd pochodzi longan

Skąd pochodzi longan. Longan inaczej żyźnica (z łac. Dimocarpus longan)jest to gatunek rośliny należący do rośliny mydleńcowatych. Longan pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych obszarów Azji - głównie Tajwanu, Chin, Półwyspu Indyjskiego, Indochin i Malezji. Jego nazwa wywodzi się z chińskiego „lóng yǎn”, który dosłownie oznacza ”smocze oko”.

Jak wygląda longan. Jest to tropikalny gatunek drzewa, który wytwarza jadalne owoce. Należy do tej samej rodziny, co rambutan czy bardziej znane w Polsce liczi. Owoc tej rośliny jest podobny do owocu liczi, jednak jest od niego mniej aromatyczny w smaku. Longan nazywany jest smoczym okiem, ponieważ jego czarne nasiono zawarte w skorupianym owocu przypomina wyglądem gałkę oczną.

Reklama

Zależnie od klimatu i rodzaju podłoża, drzewo to może dorastać do ponad 30 metrów wysokości. Choć przeważnie osiąga między 9 a 12 metrów. Ma on okrągłą koronę, a jego gałęzie są długie i grube, i zazwyczaj opadające. Pień drzewa ma zazwyczaj około 80 cm średnicy.

Reklama

Liście smoczego oka są pierzasto złożone. Mają kształt podłużny i są tępo zakończone. Ich wymiary to zazwyczaj 10-20 centymetrów długości i 5 centymetrów szerokości. Ułożone są naprzemiennie. Longankwitnie, wytwarzając jasnożółte kwiatostany w kształcie wiechy. Mogą być one okazałe, rozgałęzione i osiągać długość od 10 do nawet 46 cm.

Owoce tej rośliny są małe - mają około 2,5 cm szerokości. Ich skorupa jest brązowa, skórzasta i cieńka, z drobnymi włoskami. Miąższ owocu jest półprzezroczysty. Zaś nasiona są duże i czarne, z okrągłą białą plamką u podstawy - co daje złudzenie oka.

Jak smakuje longan. Miąższ ma piżmowy, słodki smak. Nieco przypomina sak liczi, jednak jest od niego mniej aromatyczny. W smaku i konsystencji przypomina również winogrono.

Longan (smocze oko): właściwości prozdrowotne i zastosowanie

Longan, pochodzący z tropikalnych regionów Azji, jest owocem o niezwykle bogatym składzie odżywczym. Zawiera dużą ilość witaminy C, która wspiera układ odpornościowy. Dzięki temu regularne spożywanie tego owocu może pomóc w ochronie organizmu przed infekcjami. Ponadto sprawdzi się także w walce ze stresem oksydacyjnym, który jest wynikiem działania wolnych rodników.

Bowiem longan to owoc, który wyróżnia się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi. Dzięki wysokiej zawartości wcześniej wspomnianej witaminy C oraz polifenoli, smocze oko pomaga neutralizować wolne rodniki. Tym samym zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych, takich jak miażdżyca czy nowotwory. Przeciwutleniacze zawarte w longanie wspierają również regenerację komórek, chronią je przed uszkodzeniem, oraz przyczyniają się do redukcji stanów zapalnych w organizmie. Ponadto witamina C wpływa również na aktywność limfocytów T i B – czyli krwinek białych odpowiedzialnych za odporność organizmu.

Longan zawiera także witaminy z grupy B (B, B2, B3). Wspierają one prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Owoce longanu są również źródłem wielu minerałów, takich jak: potas, magnez, cynk i fosfor. Regularne spożywanie longanu może wspierać zdrowie układu krążenia, wzmacniać kondycję serca i regulować ciśnienie krwi. Ponadto wykazuje on właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i antyagregacyjne.

Jednym z ważniejszych aspektów prozdrowotnych longanu jest jego niska kaloryczność. Świeży owoc zawiera zaledwie 60 kcal na 100 gramów. Jest on zatem doskonałym wyborem dla osób dbających o sylwetkę.

Kolejną korzyścią wynikającą ze spożywania longanu jest jego pozytywny wpływ na układ krążenia. Potas zawarty w tym owocu pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Jest to ważne dla zdrowia serca. Ponadto longan wspiera utrzymanie odpowiedniej równowagi wodno-elektrolitową. Regularne spożywanie tego owocu może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka nadciśnienia oraz chorób sercowo-naczyniowych.