1. Spacer po lesie lub na wrzosowisku

Nie przegap tego widowiska. Spadające żołędzie i liście wyglądają przepięknie, szczególnie w tych wszystkich kolorach.

Reklama

2. Jesienne ozdabianie domu

Najchętniej wykorzystuj te naturalne – szyszki, liście, gałęzie, mech, dynie.

3. Przygotowanie zupy dyniowej

Dynia może stanowić ozdobę i pożywienie zarazem. Jest tak jesiennym warzywem, że chyba bardziej się nie da. Przepisów jest wiele. Wybierz coś dla siebie.

4. Wypicie gorącej czekolady lub kakao

Kiedy ostatni raz piłaś kakao lub gorącą czekoladę? Nie pamiętasz? Jesień to dobry czas na powroty do dzieciństwa.

5. Wieczorny odpoczynek przy ognisku

Nic tak nas nie rozgrzeje w chłodne wieczory jak prawdziwy ogień i zapach palonego drewna. Do tego ognisko działa bardzo rozluźniająco.

6. Przeczytanie książki z jesienią w tle historii

Czytanie książki, której akcja rozgrywa się o tej samej porze roku, jeszcze bardziej pobudza wyobraźnię i pozwala wczuć się w jej atmosferę.

7. Obejrzenie filmu z jesienią w tle.

To dobry pomysł na wieczór z rodziną pod kocami. Jesień zachęca do bliskości.

8. Upieczenie szarlotki lub tarty ze śliwkami

Jesień to smak szarlotki i tarty ze śliwkami. Cały dom przyjemnie pachnie w trakcie pieczenia, a wszyscy nie mogą się doczekać pierwszego kęsa.

9. Ułożenie puzzli lub gra w planszówki

Jesienią wracamy do domowych aktywności takich jak układanie puzzli czy gry planszowe. Przypominamy sobie, ile radości jest w tych niepozornych czynnościach.

10. Zaproszenie wrzosów i traw przed dom

Jeśli lubisz dekorować dom, kup wrzosy i trawy. To prawdziwe królowe jesieni.

11. Zbieranie kasztanów i żołędzi

Idź z dziećmi na kasztany i żołędzie. A może masz ochotę na budowanie ludzików?

12. Odwiedzenie farmy dyń

Farma dyń może być coroczną jesienną atrakcją nie tylko dla dzieci. Często można tam zjeść ciasto dyniowe, zupę dyniową, napić się dyniowej kawy i kupić dynie wielu odmian.

13. Jesienne porządkowanie szaf

Jesień to również dobry czas na porządki. Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy z szafy, wywołaj zdjęcie itp. Zobaczysz, poczujesz się lepiej.

14. Zapalanie świec i lampionów

Kiedy dni się robią krótsze, a noce dłuższe, zaczynamy palić świece. Lampiony mogą nadać wnętrzu tak przytulnego klimatu jak nic innego. Migoczący płomień koi i uspokaja.

Reklama

15. Planowanie wyjazdów

Jesienią warto znaleźć czas na planowanie wyjazdów feryjnych i wakacyjnych.

16. Urlopowanie w domu

Weź sobie urlop, kiedy wszyscy są poza domem. Kilka dni beztroski zrobi dobrze każdemu.

17. Spotykanie się z przyjaciółmi

Jesień to często czas odnawiania więzi z przyjaciółmi po zabieganym lecie. Jesienią prowadzimy długie i głębokie rozmowy.

18. Uprawienia sportu

Jesienią można zaplanować aktywność fizyczną na sezon jesienno-zimowy. Zapewne skończą się przejażdżki rowerowe, długie przebywanie na dworze, częste spacery itp. Pomyśl, co możesz robić w domu – hula hop, ciężarki, brzuszki albo zapisz się na jakieś ciekawe zajęcia.

19. Wysypianie się

Chociaż raz wyśpij się. Nie ustawiaj budzika. Czy to nie jest przyjemne?

20. Bycie offline

Wyłącz się od bycia online i odłóż elektronikę. Zobacz, ile czasu zyskujesz. Jak go wykorzystasz?