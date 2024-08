Jak podano na stroie gov.pl inwazyjne gatunki obce (IGO) to organizmy, takie jak rośliny, zwierzęta, patogeny i inne, które nie są naturalnie obecne w określonych ekosystemach. Ich obecność może prowadzić do znacznych szkód w środowisku, gospodarce oraz wpływać negatywnie na zdrowie człowieka - dodano.

Skutki obecności IGO

IGO stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla różnorodności biologicznej na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku stuleci przyczyniły się do wyginięcia niemal 40 poc. zwierząt, dla których przyczyny wyginięcia są znane - podano w informacji. Ich wpływ jest widoczny we wszystkich ekosystemach ziemi, gdzie konkurują z gatunkami rodzimymi, często prowadząc do ich wyparcia.

Aktualizacja unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

Od 2 sierpnia unijna lista inwazyjnych gatunków obcych (IGO) została rozszerzona o nowe gatunki zwierząt i roślin. Dodano do niej pistie rozetkową. "Łamanie przepisów dotyczących IGO, m.in. sprzedaż, transport, przetrzymywanie bez właściwego zezwolenia, grozi karą aresztu, a nawet pozbawienia wolności do pięciu lat, a także karą pieniężną sięgającą do 1 mln złotych" - podano na gov.pl.

W rozmowie z WP dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska, członkini Polskiego Towarzystwa Żywieniowego tłumaczy, że "jest to roślina bardzo dekoracyjna, ale i bardzo niebezpieczna szczególnie dla środowiska. Powód? Szybko się rozprzestrzenia, konkurując z rodzimymi gatunkami i zaburzając wodne środowisko roślinne".

Trujące rośliny

Ekspertka ostrzega przed innymi gatunkami roślin, które możemy mieć w swoich ogrodach, a na które trzeba koniecznie uważac. Wszystkie części cisu, a więc igły czy gałęzie, są bardzo trujące. Toksycznych substancji nie zawierają owoce, dlatego niektórzy decydują się na ich spożywanie. A to duży błąd - alarmuje lekarka.

Kolejną rośliną przed, którą przestrzega lekarka jest naparstnica. Jeżeli np. dziecko połknie nieświadomie część tej rośliny, to możemy mieć do czynienia nawet z zatrzymaniem akcji serca - tłumaczy Cubała-Kucharska.

"Spustoszenie w organiźmie"

Bieluń dziędzierzawa też jest na liście roślin na które powiniśmy uważać. Specjalistka wyjaśnia, że "wszystkie części tej rośliny są bardzo mocno trujące". W liściach oraz nasionach bielunia występują alkaloidy tropanowe. I to właśnie na nasiona powinniśmy szczególnie uważać, bo są trujące po rozgryzieniu. Już pogryzienie kilkunastu nasion wystarczy, żeby doprowadzić do poważnego spustoszenia w organizmie, a nawet śmierci - ocenia ekspertka.