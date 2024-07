Ocet balsamiczny: Co to za produkt?

Ocet balsamiczny to ocet, który powstaje z zagęszczonego moszczu winogronowego, czyli świeżo wyciśniętego soku. Ten natomiast poddawany jest długotrwałemu dojrzewaniu w drewnianych beczkach. Ocet balsamiczny stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych dodatków kuchni włoskiej. Jest w niej wykorzystywany na wiele sposobów. Dodaje się go do sosów, marynat i sałatek, a nawet do deserów i owoców.

Ocet balsamiczny to niemal całkowicie czarna ciecz. W wyniku skomplikowanych procesów fermentacji i dojrzewania uzyskuje gęstą konsystencję, słodko-kwaśny smak oraz głęboki aromat. Ocet balsamiczny produkowany jest domowymi metodami już od średniowiecza w rejonie Emilia-Romagna w północnych Włoszech. Z kolei od lat 80. XX rozpoczęła się jego produkcją na skalę przemysłową. Jednak tylko ocet produkowany metodami oryginalnymi nosi nazwę "Tradycyjnego Octu Balsamicznego" (Aceto Balsamico Tradizionale). Aby mógł uzyskać to miano musi być produktem przynajmniej dwunastoletnim. Do produkcji 1 litra octu balsamicznego wykorzystuje się ok. 145 kg surowych winogron.

Ocet balsamiczny – produkt idealny dla osób, które chcą schudnąć

Ocet balsamiczny wyróżnia się na tle innych tego typu produktów takich jak np. ocet jabłkowy czy ocet winny. Jest produkowany w inny sposób i ma zupełnie inny profil smakowy. Bardzo ważną cechą octu balsamicznego jest jego niskokaloryczność – jedna łyżka ma ok. 14 kcal. Poza tym ocet balsamiczny jest całkowicie pozbawiony tłuszczu. Stanowi więc ciekawą propozycję dla osób, które są na diecie. Spożywając go, można lepiej kontrolować apetyt oraz redukować łaknienie i uczucie głodu.

Ocet balsamiczny jest ponadto bogaty w takie składniki odżywcze żelazo, wapń i miedź. Poza tym stanowi źródło antyoksydantów takich jak polifenole, kwasy organiczne, octan i witamina C.

Ocet balsamiczny – produkt idealny nie tylko dla osób na diecie

Ocet balsamiczny to nie tylko idealna propozycja dodatku do dań dla osób, które dbają o linię. Spożywanie tego produktu przynosi liczne korzyści zdrowotne. Wykazuje on właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Można go więc stosować jako naturalny środek pomocny w wielu dolegliwościach takich jak np. przeziębienie czy ból mięśni.

Stosowany wewnętrznie jako dodatek do dań pomaga w łagodzeniu problemów związanych z układem pokarmowym. W związku z obecnością kwasów organicznych stymuluje bowiem wydzielanie soków trawiennych, a dodatkowo pomaga lepiej przyswajać składniki odżywcze. Ocet balsamiczny służy także wzmocnieniu odporności. Jest ponadto wskazany dla osób cierpiących na cukrzycę i insulinooporność, ponieważ pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi.

Aby jednak odnieść korzyści ze stosowania octu balsamicznego, nie trzeba go spożywać. Można bowiem używać go także zewnętrznie na skórę w postaci okładów lub toników. Stosowany w ten sposób pomoże w leczeniu drobnych ran i infekcji. Poprawi też ogólny wygląd skóry i jej kondycję.