Podczas domowych porządków, czystość liści jest często pomijanym elementem. Większość z nas zdecydowanie za rzadko przypomina sobie o przetarciu liści. Najczęściej robimy to podczas dużych, generalnych porządków 2 razy do roku. Liście zaś należy przecierać 1 raz w miesiącu. Dlaczego?

Liście pełnią kluczową rolę w procesie fotosyntezy, a ich czystość ma bezpośredni wpływ na zdrowie i witalność rośliny. Zanieczyszczenia, kurz, a nawet osady wodne mogą blokować dostęp światła do liści, hamując ich zdolność do fotosyntezy. Ponadto czyste liście są mniej podatne na ataki szkodników i choroby. W kurzu łatwiej rozwijają się bakterie, wirusy i zarodniki pleśni czy grzybów.

Jak czyścić liście?

Czyszczenie liści może być prostym i szybkim procesem. Najczęściej wystarczy miękka ściereczka lub gąbka lekko zwilżona wodą. Dla delikatniejszych liści można użyć sprayu z wodą, a następnie delikatnie osuszyć je miękkim ręcznikiem.

Czym czyścić liście?

Liście najlepiej czyścić przestudzoną wodą przegotowaną lub przefiltrowaną. Jeśli po myciu liści, zostają białe ślady, znaczy to, że woda jest twarda. Wtedy najlepiej użyć wody destylowanej lub demineralizowanej (kupisz ją na stacji benzynowej albo w markecie budowlanym).

Przecieranie liści wodą szczególnie lubią skrzydłokwiat, fikusy, monstery, drzewko szczęścia (drzewko pieniążkowe), philodendrony, draceny, zamiokulkas.

Niektóre kwiatki wymagają czyszczenia na sucho. Należą do nich sukulenty, kaktusy, fiołki afrykańskie, odmiany peperomia. Te rośliny wymagają specjalnej uwagi podczas czyszczenia. Dlatego warto użyć do nich suchej, miękkiej szczoteczki lub miękkiego pędzelka (np. takiego, jak do nakładania pudru na twarz).

Paprocie, bromelie, tillandsje i storczyki z kolei dobrze reagują na delikatne pryskanie wodą, ale nie przecieranie szmatką.

Czego użyć, jeśli chcemy nadać liściom blasku?

Istnieje wiele domowych sposobów na nadanie liściom blasku. Jednym z nich jest używanie roztworu z wody i niewielkiej ilości octu jabłkowego. Taki roztwór nie tylko czyści, ale także zapobiega atakom niektórych szkodników. Proporcja to 1 łyżka octu na 1 litr wody. Po użyciu roztworu przetrzyj liście czystą, wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki octu.

Można użyć także roztworu wody z dodatkiem mleka (w proporcji około 1 część mleka na 10 części wody). Mleko nadaje liściom delikatny połysk, ale ważne jest, aby nie przesadzić z jego ilością i pamiętać o przetarciu liści czystą wodą po użyciu tego roztworu.

Roztwór wody z octem lub woda z mlekiem jest szczególnie przydatna dla roślin, które preferują lekko kwaśne środowisko i mają trwalsze, mniej delikatne liście. Są to fikusy, monstery, zamiokulkasy, draceny i philodendrony.

Fikusy tj. fikus benjamina czy lirata. Mają one mocne, woskowane liście, które dobrze reagują na delikatne czyszczenie roztworem wodno-octowym.

Monstery mają duże, wytrzymałe liście. Delikatne przetarcia octowym roztworem pomoże usunąć kurz i inne zanieczyszczenia.

Zamiokulkasy mają gęste, woskowane liście, które dobrze reagują na delikatne czyszczenie.

Draceny również dobrze tolerują przetarcie liści roztworem wodno-octowym.

Philodendrony mają duże liście, które również lubią delikatne czyszczenie wodą z octem.

Rośliny z delikatnymi, cienkimi liśćmi, takie jak paprocie, maranty czy kalatee nie tolerują dobrze roztworu octowego ani wody z mlekiem. Nie lubią go także niektóre sukulenty, fiołek afrykański (saintpaulia), orchidee, rośliny z aksamitnymi lub puszystymi liśćmi tj. odmiany peperomia.

Można pokusić się też o bardzo delikatne używanie oliwy. Kroplę umieszczamy na ściereczce i przecieramy liście, ale należy to robić bardzo oszczędnie, aby nie zablokować porów liści. Nadaje się on do kwiatów o grubych, woskowanych liściach jak fikusy np, benjamina i lirata, zamiokulkasy i philodendrony z grubymi liśćmi.

Dostępne są również kupne środki do błyszczenia liści. Są one zazwyczaj bezpieczne dla większości roślin domowych, ale zawsze warto przeczytać instrukcję i upewnić się, że są odpowiednie dla konkretnego typu rośliny.