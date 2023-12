Parapety zabezpieczają przed wilgocią i utratą ciepła, ale w wielu domach są też atrakcyjną ozdobą wnętrza. Zwłaszcza, jak ustawiamy na nich rośliny czy zdjęcia. A do tego mamy np. żaluzje. O tak wyeksponowane parapety warto zadbać. Z czasem parapety ulegają uszkodzeniom. Szarzeją lub żółkną od promieni słonecznych. Powstają na nich zarysowania od doniczek, plamy i przebarwienia. Z czasem może zejść lakier, a materiał się odkształci. Wymiana parapetu wiąże się z remontem, kuciem ścian i sporym kosztem oraz bałaganem. Na szczęście renowację parapetu można przeprowadzić dużo prościej. A do tego bez problemu zrobisz to samodzielnie. Niezależnie od tego, czy chcesz odświeżyć stary parapet, czy nadać nowemu unikalny charakter, możesz wybrać jedną z trzech prostych metod.

Nakładki na parapety - rodzaje i cena

Nakładki na parapety są idealnym rozwiązaniem, gdy chcesz szybko i bez większego bałaganu zmienić wygląd parapetów. Są łatwe w montażu i dostępne w wielu wzorach i kolorach. Możesz wybierać spośród nakładek wykonanych z PVC, drewna, a nawet kamienia. Cena za metr bieżący nakładki zaczyna się od ok. 50 zł, w zależności od materiału.

Jak zamontować nakładkę?

Nakładki można montować na parapetach wykonanych z drewna, kamienia, lastryko i wielu innych materiałów. Bardzo ważne jest dokładne wymierzenie powierzchni, aby znaleźć odpowiednią nakładkę. Następnie czyścimy papierem ściernym powierzchnię. Odtłuszczamy ją alkoholem, osuszamy ręcznikiem papierowym. Smarujemy właściwym klejem i przyklejamy nakładkę, mocno dociskając. W trakcie montażu nakładki bardzo ważne jest dociśnięcie jej w środku i po bokach. Zaraz po przyklejeniu nakładki, mocno dociśnij ją książkami w rogach, na obrzeżach oraz w centralnej części. Szczegółowe informacje o tym, jak montować nakładkę, jakiego kleju należy użyć i jak długo nakładka będzie schła, znajdziesz na stronie producenta nakładki lub w instrukcji dołączonej do nakładki. Gdy nakładka już wyschnie, zabezpiecz białym lub bezbarwnym silikonem miejsce łączenia nakładki z dolną częścią okna.

Malowanie parapetów - jaką farbę wybrać?

Malowanie to łatwa metoda, ale ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj farby. Do drewnianych parapetów najlepiej sprawdzą się farby akrylowe lub olejne, zaś do metalowych – farby akrylowe z dodatkami przeciwdziałającymi korozji, a do plastikowych - akrylowe. Cena farby zależy od rodzaju i marki, ale można znaleźć dobrej jakości produkty już od 30 zł za 1 litr farby. Warto również pamiętać o kosztach dodatkowych, takich jak pędzle, szpachle czy środki gruntujące.

Jak odmalować parapet?

Parapet najpierw trzeba zeszlifować. Jeśli nie masz szlifierki elektrycznej, zrób to za pomocą szlifierki ręcznej lub gąbki szlifierskiej. Następnie umyj parapet szarym mydłem. Osusz i połóż grunt. Odczekaj co najmniej 1 dzień, aż grunt wyschnie. Czas wysychania gruntu sprawdź na opakowaniu. Zeszlifuj ewentualne nierówności i wygładź powierzchnię. Pomaluj parapet wałkiem lub szerszym, płaskim pędzlem. Poczekaj, aż wyschnie i ewentualnie polakieruj.

Użycie okleiny - rodzaje i cena

Okleiny są dostępne w różnych wzorach i materiałach, takich jak winyl, PVC, a nawet imitacje drewna czy kamienia. Wybór zależy od tego, jaki efekt końcowy chcesz uzyskać. Okleina PVC kosztuje ok. 20-40 zł za metr bieżący. Jest trwała, łatwa w utrzymaniu i odporna na wilgoć. Okleina winylowa to wydatek od 30-50 zł za metr bieżący. Jest duży wybór wzorów i kolorów. Okleina Imitująca drewno czy kamień jest najdroższa. Jej cena to ok. 50-70 zł za metr bieżący. Jest tak samo trwała jak pozostałe, a jej wyższa cena wynika z tego, że imituje naturalne materiały.

Jak nałożyć okleinę?

Przed nałożeniem okleiny upewnij się, że powierzchnia parapetu jest czysta, sucha i gładka. Usuń wszelkie zabrudzenia i zarysowania. Jeśli to konieczne, zastosuj delikatne szlifowanie. Umyj i odtłuść parapet. Następnie zmierz parapet i dotnij okleinę na odpowiedni rozmiar, zostawiając kilka centymetrów zapasu na każdym końcu. Rozpocznij aplikację od jednego końca, stopniowo odklejając papier ochronny i dociskając okleinę do powierzchni. Użyj szpatułki lub miękkiej ściereczki, aby wygładzić powierzchnię i usunąć pęcherzyki powietrza. Po nałożeniu okleiny użyj noża do precyzyjnego odcięcia nadmiaru materiału. Upewnij się, że krawędzie są równo przycięte i dokładnie przylegają do parapetu. Okleina jest łatwa w utrzymaniu. Regularne czyszczenie wilgotną szmatką wystarczy, aby utrzymać jej estetyczny wygląd przez kilka lat. Okleiny, które są dostępne obecnie na rynku, są zabezpieczone przed blaknięciem od promieni słonecznych.