Na rynku jest dużo detergentów do prania firanek, które są wydajne, tanie i skuteczne. Jednak mogą one być tak intensywne w działaniu, że osłabiają włókna materiału i po kilku praniach zacznie się rwać. Gdy nie było takich preparatów na rynku, nasze babcie do przywrócenia bieli firankom używały zwykłej soli kuchennej. Jest to bardzo skuteczna i dobra metoda, która nie osłabia włókna tkanin. Z silniejszych domowych sposobów można zastosować sodę oczyszczoną, amoniak lub ocet jabłkowy. Firanki pierzemy w 30-40 st. C. Niska temperatura zmniejsza ilość zagnieceń. Bęben pralki powinien być zapełniony na nie więcej niż 30%. Najlepiej wybrać program długi, ze wstępnym płukaniem. Firanki najlepiej umieścić w torebkach do prania lub czystych, białych poszewkach. Zapobiegnie to ich zaciąganiu i dużym zgnieceniom.

Reklama

Namaczanie przed praniem

Na początek warto firanki włożyć na noc do wanny lub miski z letnią wodą. Im dłużej firanki się moczą, tym łatwiej oddają brud, kurz i plamy. Jeśli są tylko zakurzone, wystarczy sama woda. Jeśli są pożółknięte od tłuszczu z gotowania czy dymu papierosowego, mocz je w wodzie z dodatkiem 2-3 łyżek płynu do mycia naczyń.

Reklama

Namaczanie z użyciem kwasku cytrynowego lub soku z cytryny

Reklama

Firanki możemy też namoczyć na noc w ciepłej wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego czy soku z cytryny. Na 2-3 litry wody dodajemy torebkę kwasku cytrynowego lub wyciskamy sok z 2-3 cytryn. Im więcej soku dodamy, tym lepiej. Kwasek cytrynowy czy sok z cytryny nie tylko pomogą usunąć podczas prania kurz, brud i plamy, ale też nadadzą piękny zapach.

Wybielanie solanką

Szklankę soli zalewamy 3 litrami wody. Firanki namaczamy w solnym roztworze na noc. Następnie odciskamy je. Pierzemy w płynie do prania. Możemy dodać płyn do zmiękczania tkanin np. o zapachu lasu, sandału, piżma. Nie tylko nada piękny zapach, ale działa też elektrostatycznie. Dzięki temu firanki ładnie ułożą się na oknie. Do prania dodajemy też 2 łyżki soli. Jeśli po wypraniu firany nadal są pożółkłe czy zszarzałe, spróbuj ponownie wymoczyć je w solance przez noc. Odciśnij i rozwieś do wyschnięcia. Sól jest skuteczna do lekko poszarzałych firan, ale może być za słaba, jeśli firanki długo nie były prane lub już dawniej straciły swój kolor. Dlaczego polecamy najpierw sól? Bo jest delikatna, więc warto najpierw spróbować najlżejszej dla tkaniny metody. Jeśli nie podziała, sięgnij po metody podane niżej.

Płukanie z użyciem sody oczyszczonej

Firanki pożółkłe namocz najpierw w roztworze amoniaku i wody (na 2 litry wody dodaj 1 łyżkę amoniaku). Następnie upierz je w płynie do prania z dodatkiem płynu do zmiękczania tkanin. Do ostatniej fazy prania dodaj 2 łyżki sody oczyszczonej. Jeśli nie masz płynu do płukania, możesz dodać pół szklanki octu jabłkowego. Działa elektrostatycznie, jak płyn do zmiękczania tkanin.

Pranie z użyciem proszku do pieczenia

Zamiast płynu do prania możemy do prania białych firanek użyć proszku do pieczenia. Do prania wsypujemy 2 torebki proszku i dodajemy 2-3 łyżki octu jabłkowego (lub płyn zmiękczający do prania). Firanki namoczone wcześniej w płynie do mycia naczyń lub soli czy sodzie i odciśnięte, wkładamy do bębna pralki. Jeśli firanki nie są umieszczone w woreczkach lub poszewkach, włóż je, składając w kostkę. Pierz z opcją delikatnego odwirowania. Jeśli nie masz opcji lekkiego odwirowania, lepiej ustaw program bez wirowania. I po upraniu odciśnij firanki ręcznie.

Suszenie firanek i prasowanie

Firanki wieszamy nad wanną do wyschnięcia. Nie umieszczamy ich na grzejniku. Wilgotnych firanek nie wieszamy też w oknie, jeśli świeci słońce. Nawet delikatne, zimowe promienie powodują natychmiastowe żółknięcie wilgotnej tkaniny. Jeśli trzeba rozprasować firanki, prasujemy je w temperaturze 110 st.C., spryskując wodą destylowaną z dodatkiem soli (1 łyżka soli na 1 litr wody destylowanej lub przefiltrowanej).

A jeśli moje firanki nie są białe, tylko kremowe lub kolorowe?

Kremowe firanki namaczamy w lekkim naparze z czarnej herbaty (torebka herbaty na 4 litry wody). Kremowych firanek nie moczymy w sodzie, soli czy amoniaku, bo to przyspiesza ich płowienie. Do prania można dodać ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy nadaje się też do prania firan kolorowych i odświeżenia ich koloru.