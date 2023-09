Reklama

Mięta jest rośliną łatwą w uprawie i nie musimy poświęcać jej dużo czasu. Do tego, by pięknie rosła wystarczy jej woda i dostęp do światła słonecznego. Nie są jej potrzebne żadne specjalne warunki. Mięta jest znana ze swojego intensywnego i orzeźwiającego zapachu. Kiedy zasadzisz ją w swoim ogródku, jej mentolowy aromat będzie roznosił się wokół. Dodatkowo możesz wykorzystać świeże liście mięty do przygotowania rozmaitych napojów i potraw, a także jako środek leczniczy. Listki mięty można wykorzystać jako przyprawę lub zrobić z nich napar i orzeźwiający napój.

Zastosowanie mięty w kuchni

Liście mięty stanowią doskonały dodatek do wielu potraw. Mogą być wykorzystywane do przyprawiania sałatek, mięs, ryb czy deserów. Wprowadzając miętę do swojego ogrodu, zyskujesz dostęp do świeżych i organicznych liści, które mogą wzbogacić smak Twoich dań.

Mięta jako suplement diety

Miętę możemy stosować jako suplement diety w formie herbaty. Jest ona źródłem błonnika i witaminy A. Jej liście zawierają mentol, który może pomóc w łagodzeniu bólu głowy, dolegliwości trawiennych oraz stanów zapalnych.

Herbatka z mięty nie tylko na problemy żołądkowe

Herbata z mięty jest cenionym środkiem na uspokojenie i ulgę w przypadku problemów żołądkowych. Mięta od lat jest stosowana na niestrawność, dlatego warto po obfitym posiłku napić się herbaty ze świeżych liści mięty. Związki zawarte w mięcie łagodzą skurcze brzucha.

Ponadto mięta wspomaga pracę wątroby przez zwiększenie przepływu żółci z wątroby do woreczka żółciowego. To z kolei wpływa na poprawę trawienia, wspomaga rozkładanie tłuszczu i wpływa na zmniejszenie cholesterolu.

Zawarty w mięcie mentol ma działanie delikatnie rozluźniające mięśnie. Kiedy wypijemy herbatę z mięty przed snem, sen będzie spokojniejszy. Mentol wpływa pozytywnie na łagodzenie stanów napięcia i stres.

Mięta na przeziębienie

Mięta pomaga też w przeziębieniu. Jest składnikiem wielu maści i gotowych środków, które możemy kupić w aptece. Sami możemy przygotować inhalacje z użyciem olejku z mięty pieprzowej, która udrażnia nos i zatoki. Mięta pomoże również złagodzić dolegliwości, takie jak kaszel i katar, dzięki właściwościom podobnym do środków wykrztuśnych.

Naturalny odstraszacz owadów i środek łagodzący ukąszenia

Zapach mięty jest przyjemny dla nas, ale odstraszający dla wielu szkodników, takich jak komary i muchy. Posadzenie mięty w ogrodzie może pomóc w naturalny sposób ograniczyć obecność tych uciążliwych insektów.

Natomiast olejek z mięty ma właściwości przeciwbakteryjne i pomaga na łagodzenie stanów zapalnych skóry spowodowanych ukąszeniami owadów.